Estos son los 14 municipios libres de Covid en la Comunidad Valenciana tras cinco olas de la pandemia

Con una incidencia acumulada de casi 600 puntos y entre 2.000 y 3.000 contagios al día, la Comunidad Valenciana trata de doblegar la quinta ola de coronavirus en plena campaña de turística y con la vacunación a marchas forzadas que se está topando con la escasez de dosis. Los datos dibujan un panorama complicado en la mayor parte del territorio, pero con algunas excepciones: en medio de la pandemia, 14 pueblos de la región permanecen libres de coronavirus, con cero casos contabilizados desde pasado el 31 de enero de 2020. ¿Su secreto? "Actitud y prevención", explica el alcalde del municipio alicantino de Bolulla, Adrián Martínez.

Bolulla es, con diferencia, el pueblo más grande de los que se han librado de Covid en la región contra viento y marea. Ubicado en el corazón de la comarca de la Marina Baixa, esta localidad de 417 habitantes censados (dato de 2020) ha superado 17 meses de emergencia sanitaria esquivando el virus que tiene en jaque a tres cuartas partes del mundo.

"Al final es la actitud de las personas. Aquí todo el mundo sigue las recomendaciones del Ayuntamiento y lleva puestas las mascarillas, aunque el Gobierno diga que no hace falta", explica Martínez.

Eso no quiere decir que haya sido fácil. "Al final cuando se vive en un pueblo pequeño tienes que moverte para algunos servicios, pero todos los vecinos están muy concienciados y no hemos tenido ningún brote". Y para contextualizar la hazaña, a apenas 5 kilómetros de Bolulla se encuentra Callosa d'Ensarrià, municipio de 7.257 habitantes con una incidencia acumulada de 212 casos por cada 100.000 habitantes.

A nivel municipal también se han tomado medidas de prevención: "El único supermercado que tenemos deja entrar solo a dos personas a la vez. Y, por supuesto, nada de programar actividades. Solo hemos hecho la escuela de verano para los niños y vamos a montar un cine de verano, pero siempre respetando las distancias de seguridad".

Mapa de los municipios.

Además, hay desinfecciones se controlan los parques infantiles y las pistas deportivas se tienen que reservar con un día de antelación. Ni siquiera la llegada del verano ha truncado la paz de esta antigua alquería islámica situada al pie de la Peña de Oro: "Es habitual que vengan familiares unos días, pero no nos relajamos. No acatamos solo lo que diga el Gobierno, sino que aplicamos lo que está funcionando aquí".

En realidad Martínez dice que sí hubo un posible caso de Covid, pero que se detectó con prueba de antígenos (no de PCR) y, por lo tanto, no se contabilizó. "Pedimos que se le hiciese, pero el protoclo de la Generalitat es hacer la PCR solo a los contactos estrechos. Y todos dieron negativo". No hubo ningún sobresalto más.

En cuanto a la vacunación, el primer edil dice que aproximadamente el 70% del pueblo tiene al menos una dosis y el 50% la pauta completa. Pero insiste en que la clave está en "no bajar la guardia", sobre todo "después de haber llegado hasta aquí".

Los otros municipios

En total de los 14 municipios vírgenes de Covid seis están en la provincia de Alicante, cinco en Castellón y tres en Valencia. En el primer caso, llama la atención la concentración en la comarca de la Marina Baixa: además de Bolulla, Guadalest (224 habitantes), Confrides (261) y Benifato (156) tampoco han registrado casos de coronavirus. Los otros dos son Benillup (97) y Famorca (45), ambos en la vecina comarca de El Comptat.

En Castellón están algo más repartidos. Tres localidades están al norte: Herbés (44 habitantes) y Palanques (34), en la comarca de Els Ports, y Castell de Cabres (22), en el Baix Maestrat. En el sur, los pueblos son Arañuel (151), de la comarca Alt Millars, y Sacañet (62), en Alt Palancia. Finalmente, los de la provincia de Valencia son Vallés (154 habitantes), en La Costera; Puebla de San Miguel (61), en Rincón de Ademuz; y Sempere (30), en la Vall d'Albaida.

