Gran fiesta de las patatas bravas del 25 al 27 de septiembre: degustaciones y vermú con entrada libre

Alicante se prepara para rendir homenaje a uno de los clásicos de la gastronomía de barra con el primer Campeonato de Bravas de Alicante.

Un evento que se celebrará en la plaza Séneca del 25 al 27 de septiembre durante tres días reúne a los amantes de este popular aperitivo para probar diferentes elaboraciones y elegir sus favoritas.

Bajo el lema 'Prueba, vota y disfruta', el campeonato plantea una experiencia gastronómica abierta al público y con entrada libre.

Los asistentes podrán degustar las propuestas participantes y participar en la elección de las que consideren las mejores bravas de Alicante.

El encuentro se celebrará en diferentes horarios a lo largo del fin de semana. La inauguración tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, de 18:00 a 00:00 horas, mientras que el sábado 26 la actividad se prolongará desde las 12:00 hasta la medianoche. El domingo 27 será la última jornada, de 12:00 a 17:00 horas.

Además de las propias bravas, el programa incluye actuaciones, animación, catas y una hora del vermú, con una propuesta pensada para convertir la plaza Séneca en un punto de encuentro gastronómico durante todo el fin de semana.

La iniciativa llega así a Alicante en un formato de competición gastronómica que está extendiéndose por todo el panorama nacional y que la ciudad combina con festivales, jornadas y encuentros gastronómicos.

Antes de las bravas, Alicante celebró 'La Millor Tapeta del Món' del 14 al 22 de septiembre en las instalaciones del Cerca para poner en valor la gastronomía alicantina y la variedad de sus tapas.

Por otro lado, la plaza Séneca ya acogió el pasado año por primera vez Alacroqueta, una fiesta para elegir la mejor croqueta entre los 14 bares y restaurantes que representaron la gastronomía de la ciudad.

Este mismo mes de septiembre Alicante acogió la primera edición del Campeonato de la Comunitat Valenciana de Tortilla de Patatas en las instalaciones del CdT de Alicante. El certamen está impulsado por Alicante Gastronómica y reúne a 20 especialistas procedentes de las tres provincias del territorio.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, señaló la relevancia turística de la cocina autóctona, subrayando que la gastronomía "es un recurso turístico de primer orden y una vía para proyectar la autenticidad mediterránea de la Comunitat Valenciana".

Pedro Juan Sánchez, del restaurante La Muralla de Tabarca, se impuso con su elaboración y obtuvo la clasificación para el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas - Trofeo Tescoma que se celebrará el 4 de octubre en Alicante Gastronómica.