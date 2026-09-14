Alicante elige la mejor tortilla de patatas de la Comunitat Valenciana: "Representan el alto nivel gastronómico"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha inaugurado la primera edición del Campeonato de la Comunitat Valenciana de Tortilla de Patatas en las instalaciones del CdT de Alicante. El certamen está impulsado por Alicante Gastronómica y reúne a 20 especialistas procedentes de las tres provincias del territorio.

En el acto inaugural, Cano ha estado acompañada por el director del campeonato, Rafael García Santos; la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor; y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño.

Durante la apertura del evento, la consellera ha resaltado el valor del encuentro al destacar que esta competición "pone en valor el talento culinario, la creatividad y la excelencia gastronómica de nuestro territorio".

La titular de Turismo ha hecho hincapié en la relevancia turística de la cocina autóctona, subrayando que la gastronomía "es un recurso turístico de primer orden y una vía para proyectar la autenticidad mediterránea de la Comunitat Valenciana".

Marián Cano ha agradecido la implicación de la Diputación de Alicante, del CdT, de Alicante Gastronómica, de las entidades colaboradoras, del jurado y de los propios participantes. Sobre los concursantes, ha señalado que "representan el alto nivel gastronómico de Alicante, Castellón y Valencia y contribuyen a reforzar la proyección de la cocina valenciana".

Asimismo, ha valorado positivamente la sede escogida, indicando que la celebración del torneo en un CdT "refuerza el papel de estos centros como espacios de formación, innovación y especialización para el sector turístico y gastronómico".

Por último, Cano ha manifestado su deseo de que esta primera edición "sea el inicio de una trayectoria consolidada para seguir mostrando el talento, el producto y la tradición culinaria de la Comunitat Valenciana". Los ganadores de esta fase autonómica, que se anunciarán la tarde de este lunes, obtendrán la clasificación para el Campeonato de España, que se disputará el próximo 4 de octubre en el marco de Alicante Gastronómica, en IFA Fira Alacant.

Esta apuesta se encuadra dentro de la línea Lo Mejor de los Mejores, en la que la feria reunirá galardonadas especialidades de la cocina nacional tradicional e internacional sin necesidad de desplazarse de la provincia. Allí se podrán probar elaboraciones tan populares como el mejor torrezno, la mejor hamburguesa, los mejores quesos, el mejor cachopo, la mejor pizza o la mejor fabada.

Otra de las novedades de esta edición será el Aula de Queso, una zona específica coordinada por La despensa de Andrés, de Ibi. Quienes prefieran lo dulce lo tendrán con el espacio dedicado en exclusiva al chocolate y el helado artesanal de la mano de la iniciativa Bean to Bar.