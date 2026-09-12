Este es el helado de Mercadona que se vende todo el año: un clásico que mejoran desde hace ocho años

Uno de los expositores en uno de los centros de la cadena que preside Juan Roig. Mercadona

España es país de helados. Basta pasear por cualquier calle, como las de Alicante en verano, para comprobarlo. Pero cuando se sale de julio y agosto esa devoción empieza a caer fuertemente. Eso sí, la cadena de supermercados Mercadona sabe perfectamente cuál es el que tienen que mantener todo el año en su sección de refrigerados, el almendrado.

Helados Estiu desde Riba-roja de Túria es el proveedor que se encarga de producir este helado en exclusiva para Mercadona dentro de su línea Hacendado, como cuentan fuentes de la compañía de Juan Roig a EL ESPAÑOL.

Este exitoso postre lleva ocho años en el surtido de todas las tiendas de Mercadona en España y Portugal, como destacan. Es la prueba del acierto de un dulce con sabor a vainilla, cobertura de chocolate con leche y almendra que no ha variado su receta en ese tiempo.

Uno de los ganchos del helado Bombón Almendrado es que está disponible en dos formatos, el tamaño normal en caja de seis unidades de noventa gramos, que cuesta 2,7 euros, y el mini en el que hay ocho a 44 gramos por un precio de 3 euros. Ambos, como recalcan desde la compañía, se pueden encontrar en los lineales en cualquier momento del año.

Y si bien Helados Estiu mantiene la misma forma de elaborarlos desde hace ocho años, Mercadona recuerda que la atención que ponen en este atractivo dulce les lleva a marcarlo como producto con "mejoras de calidad continuas para detectar y corregir posibles desviaciones en la calidad".

El buen funcionamiento de este helado se encuadra en la tendencia generalizada en España de elegir los supermercados como el principal canal de compra. Así lo detalla el Ministerio de Agricultura en su último informe publicado este agosto. En él apuntan que estos acaparan el 87,6 % del volumen total de adquisiciones, mientras que los hipermercados quedan en el 8,2 %.

El Bombón Almendrado en su tamaño normal representa también una tentación que está muy por debajo del precio medio que tiene en 2026 el helado, 5,02, ya que por litro sale a 3,75, según marca Mercadona.

Una vez pasados los tradicionales picos de consumo, que son junio, julio y agosto ya que suman casi el 55 % de lo que se compra al año, septiembre marca el inicio de la despedida al mayor despliegue en los lineales de las tiendas. El Ministerio indica que en invierno el consumo baja hasta los 0,06 litros por persona. Cifras que se superan en la Comunitat Valenciana, ya que es una de las que más consumen helados de España.

Eso sí, el Bombón Almendrado es el helado del que nunca se despide uno, como reiteran de la cadena. Y con más razón en estas semanas, cuando las temperaturas siguen siendo muy altas por la ampliación del verano.