El restaurante donde comer pescado frito a reventar por 20 euros: "Si eres español te va a gustar, parece Andalucía"

En Alicante, al igual que en toda la Comunitat Valenciana, es común escuchar a unos turistas por la calle preguntando dónde comer paella, una comida que, si bien se caracteriza por su receta concreta y su origen en Valencia, muchos la confunden con otros platos típicos.

Entre estos otros platos figura el deseado marisco, muy popular en la costa alicantina, donde el sabor a mar se puede probar en la mayoría de los restaurantes.

Concretamente en Alicante, existe un rincón que, además de ofrecer todo tipo de pescado, es conocido por su pescado frito, típico de Andalucía y muy querido entre los locales.

Así, ubicado en la calle Muñoz número 2, Alma del Sur se convierte en una experiencia andaluza en la Costa Blanca donde el pescado frito se sirve generoso, fresco y a un precio que parece imposible en 2026.

La frase lo dice todo. Como resume un cliente en su reseña: "Es como estar en Andalucía". Una sensación que se repite en las numerosas reseñas que no bajan de las 4 estrellas. En concreto, la sensación que dejan estos comentarios es la de un ambiente, el trato y sobre todo una comida que evocan las pesquerías de Cádiz o los chiringuitos de Málaga.

El local, gestionado por el Grupo Alma del Sur, se ha especializado en ofrecer marisco y frituras al estilo andaluz con una filosofía basada en producto fresco, raciones abundantes y precios populares.

El rango de precio, por su parte, se sitúa entre 10 y 20 euros por persona, algo cada vez más raro de encontrar en el centro de una ciudad turística como Alicante.

La fritura que conquista

Si hay un plato estrella en Alma del Sur, es la fritura de pescado. Los clientes lo dejan claro: "La comida, muy rica la fritura y bien hecha. Si eres español, lo vas a disfrutar", explica Claudia Baíllo, clienta habitual del restaurante.

El secreto de este local reside en la sencillez: pescado del día, bien limpio, enharinado y frito al momento hasta quedar dorado y crujiente. Acompañado de unas buenas patatas fritas y una caña bien tirada, el resultado es ese clásico "pescaíto frito" que en Andalucía se come en cualquier esquina, pero que en Alicante brilla por su autenticidad.

Además del pescado frito, la carta incluye otras especialidades marineras como gambas, calamares, sepia y mariscos variados, siempre con ese toque sureño que caracteriza al restaurante.

20 euros para comer a reventar

En tiempos donde un plato de pescado en restaurante difícilmente baja de 25-30 euros, Alma del Sur mantiene la barrera de los 20 euros por comensal como techo máximo.

De hecho, muchos clientes gastan menos. De hecho, el rango oficial del restaurante es de 10 a 20 euros, según Google.