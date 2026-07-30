Las Tartas de Julita rinde homenaje al Día Mundial de la Tarta de Queso con la creación de Flor de Esgueva

El 30 de julio se ha erigido como una cita ineludible en el calendario goloso internacional: el Día Mundial de la Tarta de Queso.

Aunque carece de reconocimiento oficial por parte de organismos internacionales, esta efeméride —heredera del National Cheesecake Day estadounidense— se ha convertido en un fenómeno global que moviliza a pastelerías, marcas especializadas y miles de aficionados a la repostería.

Para sumarse a la celebración, Las Tartas de Julita ha diseñado una edición limitada elaborada con queso Flor de Esgueva, disponible exclusivamente el 30 de julio (con posibilidad de extenderla hasta el domingo).

El lanzamiento guarda una coincidencia curiosa, pues esa misma fecha corresponde a la festividad de Santa Julita de Cesarea, homónima de la fundadora de la marca, Julia Sala, quien ha querido conmemorar ambas efemérides con una creación que destaca el ingrediente estrella del postre.

Un catálogo que no deja de crecer

Desde sus inicios, la compañía ha desarrollado más de 100 recetas distintas, una cifra que sigue en ascenso gracias al lanzamiento continuo de nuevos sabores y ediciones efímeras.

Entre las propuestas más populares figuran la tarta de queso clásica, Lotus, Kinder Bueno, Oreo, Pistacho, Ferrero Rocher, Nutella, KitKat, Turrón de Jijona, Chocolate Ruby, Cookies & Cream, Dulce de Leche, Caramelo Salado, Café, Limón, Mango, Maracuyá, Frutos Rojos, Arándanos, Fresa y Manzana, además de numerosas colaboraciones y creaciones de temporada.

A esta extensa gama se suma ahora la edición especial de Flor de Esgueva, mientras la marca prepara próximos lanzamientos: una tarta de queso de leche merengada, la reciente incorporación de la Cookie Dough con M&M's y dos nuevos sabores de helado inspirados en sus tartas (ambos sin gluten).

Producción artesanal

Uno de los pilares que distingue a Las Tartas de Julita es su modelo de producción, pues cada tienda dispone de su propio obrador, donde todas las tartas se elaboran y hornean diariamente.

Este enfoque artesanal no solo garantiza la frescura del producto, sino que permite adaptar la producción a la demanda local y ofrecer a los clientes la posibilidad de observar parte del proceso de preparación.

La compañía sigue consolidando su expansión tras la reciente inauguración de su tienda número 19 en Alicante, que congregó a cientos de personas. En los próximos meses está previsto abrir nuevos establecimientos en Valladolid, Zaragoza, Salamanca y Sevilla. Además, los productos de la marca ya pueden solicitarse a domicilio a través de Uber Eats y Glovo en todas las ciudades donde opera.

Con esta edición especial de Flor de Esgueva, Las Tartas de Julita celebra el Día Mundial de la Tarta de Queso reafirmando su compromiso con la innovación, la elaboración artesanal y un catálogo en constante evolución que mantiene vivo el espíritu del producto que dio origen a la marca.