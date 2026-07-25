El restaurante donde comer sushi hasta reventar: "Puedes probar cosas distintas con raciones pequeñas"

Ya es conocido que cenar muy fuerte no es beneficioso para la salud. Sin embargo, en estos días en los que solo apetece estar en la playa e intentar refrescarse con el agua del Mediterráneo, la cena se vuelve en un momento de disfrute que uno espera con ansias.

Ante este panorama, muchas personas optan por restaurantes tipo bufet para poder comer las cantidades que les apetezca en el momento.

Un fenómeno que cada vez está teniendo más fama en toda España y también en Alicante, donde no dejan de abrir nuevos locales de este tipo.

En mayo de 2025 abrió en la ciudad Sushisom, un restaurante que ya se ha convertido en uno de los nuevos referentes del buffet japonés en Alicante, una propuesta pensada para quienes disfrutan del sushi con curiosidad, variedad y ritmo propio.

Un local moderno

Situado en la Avenida del Doctor Jiménez Díaz, 21, el restaurante ocupa un espacio amplio y luminoso, con una decoración minimalista que invita a quedarse. Mesas cómodas, buena iluminación y un ambiente moderno pero acogedor hacen que la experiencia no se limite a la comida, sino que incluya también el entorno.

El concepto consiste en menú infinity, service vía tablet en la mesa y más de 150 platos disponibles para pedir tantas veces como quieras, con un límite de cinco por ronda para evitar desperdicios y fomentar la variedad.

¿Qué se puede comer en Sushisom?

La carta abarca desde los clásicos imprescindibles hasta creaciones más atrevidas:

- Nigiris y sashimis tradicionales

- Uramakis y rolls creativos (algunos con ingredientes como doritos o kataifi)

- Pokés, fideos, brochetas y entrantes calientes

- Opciones sin gluten y platos aptos para diferentes preferencias

Lo más valorado por los comensales es la posibilidad de probar muchas cosas distintas gracias a las raciones pequeñas y bien presentadas. Ideal para los más curiosos o para quienes quieren descubrir nuevos sabores sin comprometerse con un plato entero.

El sistema de precios varía según el día y la franja horaria, mediodía laborable: 17,90 € (niños 12,90 €), las cenas de lunes a jueves: 23,90 € (niños 13,90 €), los viernes noche, fines de semana y festivos: 25,90 € (niños 14,90 €) y las bebidas y postres no están incluidos, lo cual permite personalizar el gasto final según el tipo de experiencia que se busque.

En definitiva, si eres de los que disfruta del sushi como un viaje más que como un fin, Sushisom es una apuesta segura. La calidad es notable para un buffet, la variedad es impresionante y el sistema de pedidos por tablet hace que todo sea cómodo y ágil.