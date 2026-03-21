El dulce más buscado de Mercadona llega a toda la Comunitat Valenciana: vuelven las torrijas tras su éxito de 2025

La preparación de las torrijas que este 2026 estarán en todos los Mercadona de la Comunitat.

En Mercadona presumen de que los clientes son los jefes y este 2026 lo demuestran ofreciéndoles uno de los éxitos del 2025 en algunos centros seleccionados de la provincia de Alicante. Esta Semana Santa uno de los dulces más virales de las fiestas del año pasado estará en toda la Comunitat Valenciana: las torrijas.

La cadena de supermercados de Juan Roig ha decidido apostar fuerte por la tradición esta Semana Santa y Pascua. Y uno de sus emblemas es uno de los postres más humildes de la cocina en España, las rebanadas de pan que empapadas de leche se rebozan con huevo. Una receta exitosa por su sencillez y sabor.

En 2025, este dulce era un producto sumamente exclusivo en la Comunitat Valenciana. La prueba es que solo podía encontrarse en siete localidades de la provincia de Alicante: Benidorm, Guardamar del Segura, Orihuela, Pilar de la Horadada, San Fulgencio, Santa Pola y Torrevieja.

Sin embargo, la excelente acogida de los clientes, que destacaron en redes sociales su aroma, cremosidad y sabor, ha motivado que este año la disponibilidad sea total en la autonomía, como confirman a EL ESPAÑOL. Este año se ampliará también en Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Navarra.

El secreto de su éxito reside en una elaboración minuciosa a cargo del proveedor Mercapastry, con sede en Boadilla del Monte. El proceso comienza con el horneado de un pan brioche especial para lograr una textura muy esponjosa.

Posteriormente, las rebanadas gruesas se bañan en una base de leche, piel de limón natural y canela en rama. Cada pieza se gira de forma manual, una a una, para asegurar que la impregnación sea uniforme antes de ser rebozadas en huevo y fritas.

Este postre ofrece una solución de calidad fiel al sabor casero para quienes no disponen de tiempo para cocinarlas. En la campaña anterior, su precio se situaba en los 1,55 euros por unidad.

Y si lo que se quiere es prepararlas en casa, también hay una opción que lo facilita. El pan especial para torrijas con un toque de canela y limón estará disponible en toda la Península, excepto en Cataluña y Portugal.

Las torrijas no serán las únicas protagonistas en los lineales más dulces de la cadena de supermercados. Este año se estrenan otras recetas típicas con la voluntad de ser tan virales como el año pasado. La idea es ofrecer en la sección de horno por tiempo limitado otros productos pegados al territorio.

Las novedades

A diferencia del 2025, la prueba de este año será mayor ya que en prácticamente todas las tiendas de la Comunitat Valenciana se pueden encontrar tortas de pasas y nueces, panquemaos y monas de Pascua con huevo de chocolate. Estos dulces tradicionales son elaborados por el proveedor valenciano La Tahona de Utiel.

Para completar la oferta festiva, la cadena ha incorporado una amplia variedad de figuras de chocolate, que incluyen huevos de chocolate blanco y con leche con sorpresas o disquitos de colores en su interior.

¿Y cuándo estará disponible toda esta oferta? La cadena apunta que desde principios de marzo ya están con estos surtidos que se mantendrán hasta mediados de abril.