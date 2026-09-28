El sendero entre arcos de piedra ideal para pasear este otoño: "Las vistas en la montaña son impresionantes"

Cuando llega el fin de semana, hay quienes optan por salir a comer o cenar y quienes prefieren ponerse las zapatillas, hacerse un bocadillo y poner rumbo a la montaña.

En la provincia de Alicante existen múltiples rutas para todos los niveles y gustos, como la ruta Arcs dels Castells, un paseo sencillo entre bancales de almendros y pinares que conduce hasta Els Arcs d’Atanços, dos monumentos naturales de piedra caliza esculpidos por la erosión en la Sierra de la Xortà, en el interior de la Marina Alta.

Las vistas desde este enclave protegido son, en palabras de quienes lo recorren, “impresionantes”.

Els Arcs se alzan en la cara norte de la Sierra de la Xortà (o Aixortà), entre los términos municipales de Castell de Castells y Tàrbena, en un entorno de gran valor ecológico y geológico. Este espacio forma parte de un Paraje Natural Municipal (PNM) declarado en 2005, que protege no solo los arcos, sino también el paisaje que los rodea.

Castell de Castells, la población que acoge la ruta, está rodeada por las sierras de la Serrella, Xortà y Alfaro, y ofrece otros atractivos como las pinturas rupestres del Pla de Petracos.

Fácil, corta y apta para todos

El itinerario recomendado sigue el sendero de pequeño recorrido PR-CV 151, con una distancia aproximada de 8 kilómetros y un desnivel positivo de unos 220 metros. La dificultad se clasifica como fácil, apta para cualquier persona con un mínimo de forma física.

Lo habitual es comenzar en el Pla d’Aialt, junto a la carretera CV-752, donde hay un panel informativo con la descripción de la ruta. Desde allí, el camino transcurre por pistas de tierra entre bancales de almendros, casas de campo y bosquecillos de pinos, en un trazado muy agradable.

La propuesta más recomendada es hacerla en sentido inverso al original: primero hasta la Peña Escoda, un mirador natural con vistas magníficas desde el que ya se aprecian a lo lejos los arcos, y luego regresar sobre los propios pasos para dirigirnos hacia Els Arcs.

El último tramo de subida hasta los arcos se realiza por senda, con un par de pequeñas “trepadas” muy sencillas que pueden requerir ayuda de las manos en algún punto.

Entre arcos de piedra

Una vez frente a Els Arcs, lo primero que sorprende son sus grandes dimensiones: dos arcos naturales de roca caliza modelados durante milenios por la erosión. Desde este punto se domina un amplio panorama de montaña, con la Sierra de la Xortà como telón de fondo.

Quienes han recorrido la ruta destacan que “las vistas en la montaña son impresionantes” y describen el lugar como “mágico”, recomendando disfrutarlo en silencio y con respeto hacia el medio natural y el resto de senderistas.

Tras visitar los arcos, la ruta permite continuar hasta el Aljub del Xarquet, uno de los pozos de agua que durante décadas abastecieron a las personas que vivían y trabajaban en esta zona remota de la Marina Alta.

Ideal para otoño

El otoño es sin duda una época del año perfecta para hacer esta ruta, dadas las agradables temperaturas y sus colores impresionantes.

Pero igualmente, en cualquier época se trata de una excursión corta, de bajo desnivel y con recompensa visual garantizada, perfecta para combinar con una visita a Castell de Castells y su oferta gastronómica y cultural.