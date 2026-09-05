El mercadillo ideal para visitar el sábado 5 septiembre: puestos de artesanía, comida callejera y música

Este sábado 5 de septiembre, Alicante tiene un plan perfecto para empezar el fin de semana y vivir una experiencia diferente sin alejarse mucho de la ciudad.

Si bien desconectar en la playa y aprovechar la ida de muchos turistas puede ser un plan muy atractivo, Alicante siempre reserva a sus vecinos el privilegio de tener un amplio abanico de actividades de todo tipo y para todos los gustos y también para todas las edades.

En este sentido, visitar mercadillos puede resultar el plan perfecto para hacer algo diferente y descubrir nuevos objetos y personas, intercambiando acerca de la provenencia de los productos.

A pocos minutos de la ciudad, el Mercado El Rinconet, en Villafranqueza, abre sus puertas de 18:00 a 22:00 h con puestos de artesanía, comida callejera y ambiente musical.

Situado en la calle Balsas Nuevas, 7, junto a la salida nº 10 de la A-7, El Rinconet es un “flea market” que combina comercio local y ocio al aire libre.

Además, se puede llegar fácilmente en coche o en las líneas de bus 25 y 26, que tienen parada cerca del recinto.

En su edición de sábado por la tarde, el mercado reúne puestos de artesanía y productos hechos a mano, junto a opciones de comida callejera para picar algo mientras se recorre el recinto.

La programación suele incluir música en directo o ambiente sonoro, lo que convierte la visita en un pequeño evento de fin de semana más que en un simple mercadillo.

El horario de 18:00 a 22:00 h está pensado para quienes buscan un plan después del trabajo o una alternativa a las terrazas tradicionales. Además, el mercado también abre los domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h, por lo que es una opción repetible cada fin de semana.

En definitiva, visitar este mercadillo puede convertirse en el plan perfecto y diferente de un sábado de tardeo, sin sufrir por el calor sofocante de las primeras horas de la tarde ni tampoco tener la necesidad de trasnochar.

Además, si el sábado no resulta ser de tu agrado, siempre puedes acercarte a este lugar y vivir sus encantos los domingos y días festivos en horario de 10 a 15 horas.

Información útil

Dirección: Calle Balsas Nuevas, 7, Villafranqueza (Alicante).

Horario sábado: 18:00–22:00 h; domingos y festivos: 10:00–15:00 h.

Cómo llegar: salida 10 de la A-7 (“flea market”) o líneas de bus 25 y 26.