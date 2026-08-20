La ruta de compras ideal para disfrutar este viernes: descuentos, regalos de los comercios y sorteos

La edición anterior de la Shopping Night en este municipio de la Costa Blanca. Vila Joiosa

Ir de compras y ganar un premio seguro por ello es una de esas cosas que parecen demasiado bonitas para ser verdad. Ese es el gancho con el que llegan desde uno de los pueblos más bonitos de la costa de la provincia de Alicante, la Vila Joiosa.

Aprovechando el pico de visitantes que se produce en agosto, ofrecen este viernes 21 uno de los pasatiempos favoritos de vecinos y turistas de la zona: las compras. Y lo hacen con una nueva edición de la Shopping Night, una cita idónea para descubrir la variada oferta comercial del municipio.

La iniciativa, organizada por la asociación Vilacomerç en colaboración con el Ayuntamiento de la Vila Joiosa, anima a los asistentes a recorrer los establecimientos locales en un horario especial lleno de descuentos, promociones y sorpresas.

El gran atractivo de la jornada es una divertida ruta que invita a los participantes a visitar los 14 comercios incluidos en el recorrido. Para participar, los clientes deberán solicitar que les sellen una cartilla en cada una de las paradas y realizar al menos una compra en cualquiera de los locales asociados.

Completar el recorrido tiene premio directo, ya que todos los que reúnan los 14 sellos recibirán un obsequio seguro. Además, las cartillas completadas y depositadas en la urna participarán en el sorteo de tres vales de 100 euros para consumir en los propios comercios de Vilacomerç.

La oferta de esta edición destaca por su gran variedad de especialidades y productos, combinando las compras con la participación y el ocio en un mismo espacio.

Los visitantes podrán descubrir propuestas muy diversas que van desde la moda infantil y de adultos hasta juguetes, perfumería, calzado, decoración artística y gastronomía.

Los 14 establecimientos que participan este año en la ruta son La Giacomina Restobar, Chaplin, Carmina Moda, Ángeles Llaz, Juguettos, Marvimundo, Calzavenida, Adela Sirvent, Mari d’Ávila, Kickers, Speed Queen, Rincón de Arte, Enigma y Galano.

Participar en esta ruta de compras puede ser un plan perfecto que complete una visita a la capital de la Marina Baixa, un lugar lleno de encanto por sus casas de colores en la fachada marítima.

Apoyo al comercio de proximidad

La celebración de este evento coincide con la próxima renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y Vilacomerç. Este acuerdo, que formalizarán el alcalde Marcos Zaragoza, la concejal de Comercio, Rosa Llorca, y el presidente de la asociación de comerciantes, Antonio Muñoz, busca asegurar acciones de promoción y dinamización durante todo el año 2026.

El convenio establece una aportación municipal de 6.500 euros destinada a mantener una línea estable de apoyo al tejido comercial, dar visibilidad a los establecimientos y fomentar el consumo de proximidad en las calles del municipio.