La única isla habitada de la Comunidad Valenciana ideal para ver el eclipse: "Las vistas son inmejorables"

Todo el mundo habla estos días del eclipse de este miércoles, 12 de marzo, un fenómeno astronómico que podrá contemplarse desde distintos puntos de España.

Las playas, el Castillo de Santa Bárbara, la Serra Grossa, el parque de la Ereta o la isla de Tabarca son algunos de los lugares que ofrecen buenas condiciones para disfrutar del acontecimiento.

Eso sí, quienes quieran observarlo desde Alicante deben tener en cuenta una cuestión importante: el eclipse será parcial en la provincia. Esto no impide disfrutar del fenómeno, pero sí hace que la elección del lugar desde el que contemplarlo cobre especial importancia.

Entre todas las opciones, la isla de Tabarca ofrece un escenario especialmente singular. Situada frente a la costa de Santa Pola, es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y combina su posición en pleno Mediterráneo con un entorno prácticamente abierto al horizonte.

La isla es uno de los enclaves más conocidos del litoral alicantino y un destino habitual para quienes buscan pasar un día junto al mar. Su ubicación permite alejarse del entorno urbano y disfrutar de unas vistas despejadas, una de las principales ventajas para quienes quieran contemplar el eclipse.

Además del propio paisaje marítimo, Tabarca cuenta con un importante patrimonio histórico. Su Conjunto Histórico Artístico tiene su origen en el siglo XVIII y conserva parte de la antigua muralla, además de las puertas de acceso, la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo y sus pequeñas calles y plaza central.

Una de las calles del casco antiguo de Tabarca A.R.

Fuera del núcleo urbano se encuentran otros puntos de interés como la Torre de San José, construida en 1790, y el Faro de Tabarca. A todo ello se suma la Reserva Natural Marina, conocida por sus aguas transparentes y sus fondos marinos, que convierten a la isla en uno de los enclaves naturales más destacados de la costa alicantina.

Pero este miércoles el atractivo estará sobre sus cabezas. El hecho de encontrarse en una isla, rodeada de mar y con amplias zonas abiertas, convierte a Tabarca en una alternativa diferente a otros puntos de la provincia para seguir el eclipse.

Así se vivirá el eclipse

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos realizado la travesía hasta Tabarca para conocer cómo se preparan los vecinos y comprobar de primera mano los ánimos ante un fenómeno que ha despertado un gran interés.

En la isla, los residentes ya tienen preparadas sus gafas homologadas para poder observar el eclipse con seguridad. Y es que, aunque el enclave pueda ofrecer unas vistas privilegiadas, contemplar directamente el Sol requiere extremar las precauciones.

Es imprescindible utilizar gafas específicas y homologadas para eclipses y no mirar directamente al Sol durante periodos prolongados. En este caso, la recomendación trasladada es no enfocar la vista al fenómeno durante más de 30 segundos seguidos, incluso utilizando las gafas adecuadas.

Cómo llegar a Tabarca

Para llegar hasta la isla existen varias posibilidades. La primera es hacerlo con embarcación propia, aunque para la mayoría de visitantes la alternativa pasa por utilizar las conocidas Tabarqueras, los barcos que realizan el trayecto hasta la isla.

Una de las opciones es salir desde Alicante, aunque Santa Pola resulta una alternativa más cómoda. La localidad se encuentra a unos cuatro kilómetros del Cabo de Santa Pola y el trayecto marítimo hasta Tabarca es más corto.

Además, desde Santa Pola existe una mayor variedad de horarios que desde la ciudad de Alicante. Para quienes se desplacen desde la capital, el trayecto por carretera hasta Santa Pola supone aproximadamente 25 o 30 minutos en coche, por lo que también puede ser una opción práctica para quienes quieran pasar la jornada en la isla.

Desde 'Tabarkeras Santa Pola' explican a este periódico que esperan que llegue bastante gente para contemplar el eclipse desde Tabarca, aunque este interés no ha llevado a incrementar el servicio.

La empresa dispone actualmente de tres barcos y no ha previsto incorporar refuerzos ni nuevos horarios específicos para este miércoles. "Sabemos a la gente que traemos, pues luego contamos con más o menos barcos para hacer el viaje", explican desde la compañía.

El regreso tendrá premio

El capitán de las embarcaciones destaca que la experiencia de visitar Tabarca durante el eclipse puede tener un atractivo añadido. El regreso hacia Santa Pola permite disfrutar habitualmente de unas vistas privilegiadas del Mediterráneo, especialmente cuando coincide con el atardecer.

En este caso, el máximo del eclipse en España se producirá sobre las 20:30 horas, con una duración máxima de la totalidad de entre uno y dos minutos.

Los últimos barcos de Tabarkeras Santa Pola partirán de la isla a las 19:45 y a las 20:45 horas, por lo que quienes permanezcan en Tabarca podrán disfrutar del momento de máxima ocultación y, después, embarcar en el último trayecto de regreso.

El capitán explica que el atardecer que se contempla habitualmente durante la vuelta a Santa Pola ya es "precioso", por lo que no quiere imaginar cómo serán las vistas durante una jornada como esta.

De hecho, considera que contemplar el fenómeno desde la isla y disfrutar después del paisaje durante el trayecto de vuelta "garantiza tener unas vistas inmejorables".