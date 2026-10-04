Gran mercadillo de comida y ropa con más de 100 puestos y entrada gratis: productos locales y de hogar baratos

Cuando llega el fin de semana, pasear por un mercadillo puede activarnos todos los sentidos.

El tradicional mercadillo de Santa Faz, en Alicante, vuelve a convertirse en uno de los puntos de encuentro habituales para vecinos y visitantes. La cita reúne más de un centenar de puestos con productos locales, alimentación, ropa, complementos y objetos para el hogar a precios económicos.

La entrada al recinto es gratuita, por lo que el mercado ofrece una alternativa de ocio y compras para todos los públicos. Durante el recorrido, los asistentes pueden encontrar desde productos de alimentación y artículos de proximidad hasta prendas de vestir, calzado, accesorios y diferentes utensilios para la casa.

Productos locales

Uno de los principales atractivos del mercadillo es la variedad de su oferta. Los puestos de alimentación permiten adquirir productos locales y otros artículos habituales en este tipo de mercados, mientras que los espacios dedicados a la ropa y los complementos ofrecen opciones para renovar el armario sin realizar un gran desembolso.

También tienen protagonismo los objetos de hogar, con artículos prácticos y económicos para la cocina, la limpieza, la decoración o el uso diario. Esta combinación de productos## Gran mercadillo de comida y ropa con más de 100 puestos y entrada gratis en Alicante: productos locales y objetos de hogar a bajo coste.

El mercadillo de Santa Faz se ha consolidado como uno de los puntos de compra más populares de Alicante para quienes buscan productos frescos, ropa, artículos para el hogar y precios asequibles. Cada semana reúne más de un centenar de puestos en esta pedanía alicantina, con acceso gratuito para el público.

Frutas y verduras de temporada, embutidos, quesos, aceitunas, panadería, ropa, calzado, menaje o pequeños objetos de uso cotidiano forman parte de una oferta que atrae tanto a vecinos de Santa Faz como a visitantes de otros barrios y municipios cercanos.

Mercado de proximidad

El mercadillo destaca por su carácter tradicional y de proximidad. Entre sus paradas es habitual encontrar productos alimentarios de la huerta y comercios ambulantes especializados en género variado: desde prendas básicas y complementos hasta textiles, utensilios de cocina, decoración o productos de limpieza.

La variedad permite hacer una compra práctica sin acudir a grandes superficies y comparar precios entre los diferentes vendedores. Para muchas familias, se ha convertido además en una alternativa para renovar ropa o adquirir objetos para casa con un presupuesto ajustado.

Comida, ropa y artículos para casa

La zona de alimentación concentra buena parte del movimiento durante la mañana. Allí se pueden comprar frutas, verduras, especias, frutos secos, encurtidos, dulces y otros productos habituales de mercado, además de opciones vinculadas a la gastronomía local.

Junto a ellas, los puestos de ropa y hogar amplían la experiencia de compra. Camisetas, pantalones, pijamas, calzado, bolsos, ropa interior, mantelerías, toallas o herramientas y accesorios domésticos son algunos de los artículos que suelen encontrarse en el recorrido.

El ambiente es especialmente animado en las primeras horas del día, cuando los compradores aprovechan para adquirir los productos frescos y recorrer las paradas con más calma.

Un plan gratuito

Visitar el mercadillo puede ser también una excusa para conocer Santa Faz, una de las zonas con más tradición de Alicante y vinculada a la histórica peregrinación de la Santa Faz, una de las celebraciones más multitudinarias de la provincia.

La entrada es libre y no es necesario reservar. La recomendación es acudir temprano, llevar bolsa o carro de compra y revisar bien los precios y la calidad de los productos antes de decidirse, especialmente en los puestos de textil y artículos para el hogar.

Con más de 100 paradas, el mercadillo de Santa Faz mantiene el atractivo de los mercados tradicionales: compra de cercanía, variedad, ambiente de barrio y la posibilidad de encontrar pequeños chollos para la despensa o la casa.