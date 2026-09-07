Gran fiesta de la vendimia ideal para tapear el 19 de septiembre: catas de vino, gastronomía y música en directo

Alicante celebra el próximo sábado 19 de septiembre una nueva edición de 'Quintana en Vendimia', una jornada que combina vinos de la provincia, gastronomía, comercio y música en directo. La cita se celebra de 11 a 17 horas en la calle Poeta Quintana, con entrada libre y diferentes actividades para disfrutar de la jornada.

Septiembre es tiempo de vendimia y también una buena oportunidad para acercarse a los vinos que se producen en la provincia de Alicante. Con la llegada del mes, bodegas, establecimientos hosteleros y comercios se preparan para una jornada que pone en valor los productos de proximidad.

Además, con el final del verano apetece recuperar los planes de tapeo y las terrazas. En el centro de Alicante, los alrededores del Mercado Central se convierten en uno de los puntos habituales para disfrutar de la gastronomía, y la calle Poeta Quintana toma protagonismo con esta celebración.

36 bodegas participan

La tercera edición de ‘Quintana en Vendimia’ alcanza este año una cifra récord de participación, con 36 bodegas inscritas. Durante la jornada se podrán degustar vinos con Denominación de Origen Protegida de la provincia de Alicante.

Las catas de vino serán uno de los principales atractivos de la celebración. Para participar en las degustaciones será necesario adquirir los correspondientes tickets, que estarán disponibles en el propio evento junto con la copa.

La propuesta gastronómica también tendrá un papel destacado, con degustaciones de alimentos de Alicante que permitirán acompañar los vinos durante el recorrido por esta zona comercial del centro de la ciudad.

Música, talleres y comercio local

La jornada no se limita a la gastronomía. Los establecimientos comerciales de la calle Poeta Quintana sacarán sus productos a la calle y ofrecerán diferentes ofertas con motivo de esta iniciativa de dinamización comercial.

La programación también incluye música en directo y actividades dirigidas a todos los públicos. Los más pequeños podrán participar en talleres especialmente pensados para ellos, mientras la calle se transforma durante varias horas en un espacio de ocio y gastronomía.

La entrada a 'Quintana en Vendimia' será gratuita, aunque será necesario adquirir los tickets para acceder a las degustaciones de vino.

Más gastronomía

La vendimia no será la única cita gastronómica de Alicante durante este mes. Del 14 al 22 de septiembre se celebra una nueva edición de 'La Millor Tapeta del Món', que reúne a restaurantes de diferentes puntos de la provincia en las instalaciones del Cerca.

También habrá espacio para las patatas bravas con la primera edición del campeonato 'A las Bravas', que se celebrará en la plaza Séneca los días 25, 26 y 27 de septiembre para elegir las mejores bravas de Alicante.

El calendario se completa con la 'Noche de Candiles', que tendrá lugar el 12 de septiembre en San Gabriel. Más de 2.000 velas iluminarán sus calles durante una jornada con música en directo, actividades familiares, mercadillos y propuestas de los comercios del barrio.