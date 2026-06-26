Entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe que tu mascota te espere sola en un coche cerrado

¿Quién no ha visto alguna vez un perro solo en un vehículo estacionado? Esta es una mala práctica, que en verano, se vuelve todavía más peligrosa porque en apenas unos minutos y sin la ventilación adecuada, el coche puede convertirse en una trampa mortal.

Lo cierto es que la Ley de Bienestar Animal prohíbe expresamente esta práctica cuando las condiciones puedan comprometer la salud o la vida del animal, una circunstancia que se vuelve especialmente relevante durante los meses de verano.

La normativa, en vigor desde 2023, recoge una serie de obligaciones para las personas responsables de animales de compañía con el objetivo de garantizar su protección y bienestar. Entre ellas figura una prohibición concreta relacionada con los vehículos estacionados.

El texto legal considera que los propietarios deben evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a sus mascotas. Por ello, el artículo 24 establece que no está permitido "dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro".

La ley no fija un tiempo mínimo para que exista infracción. La clave está en el riesgo al que se expone el animal. De este modo, dejarlo solo durante unos minutos tampoco estaría permitido si las circunstancias pueden afectar a su bienestar.

Los expertos recuerdan que el interior de un vehículo puede alcanzar temperaturas muy elevadas en poco tiempo, incluso aunque las ventanillas estén parcialmente abiertas. Esta situación puede provocar graves problemas de salud en perros y gatos, desde golpes de calor hasta consecuencias potencialmente mortales.

Obligaciones de los propietarios

La prohibición de dejar animales en situaciones de riesgo dentro de un coche forma parte de un conjunto más amplio de responsabilidades recogidas en la Ley de Bienestar Animal.

Entre ellas, la normativa obliga a "mantenerlos en unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable".

Asimismo, establece que la educación y el manejo de los animales deben realizarse sin causar "sufrimiento o maltrato" ni generar "estados de ansiedad o miedo".

La vigilancia también ocupa un lugar destacado en el texto legal. Los propietarios deben "evitar su huida", mantener a los animales correctamente identificados y comunicar cualquier pérdida en un plazo máximo de 48 horas.

En el ámbito sanitario, la ley señala que es necesario proporcionar "los cuidados necesarios para garantizar su salud" y acudir a las revisiones veterinarias que correspondan. El objetivo es asegurar unas condiciones adecuadas de vida durante toda la existencia del animal.

Qué dice la ley

La normativa también dedica varios apartados al transporte de animales de compañía. El artículo 60 establece que, cuando deban permanecer en vehículos estacionados, será obligatorio adoptar medidas para garantizar que "la aireación y la temperatura sean adecuadas".

Además, el traslado debe realizarse en "habitáculos adaptados especialmente para ellos", salvo cuando viajen junto a la persona responsable. La ley también restringe el envío de animales vivos mediante servicios de correo o mensajería, salvo en aquellos supuestos en los que puedan garantizarse plenamente sus condiciones de bienestar.