Los expertos coinciden: el auténtico arroz con boquerones y espinacas se hace con 500 g de morralla y agua de mar

Si se quiere respetar la esencia del arroz con boquerones y espinacas, la clave está en la base del sabor, elaborada con medio kilo de morralla y un toque de agua de mar que potencia el carácter mediterráneo del plato.

La gastronomía de la provincia de Alicante ha convertido el arroz en su gran emblema. Más que un ingrediente, es casi una forma de identidad cultural que se transmite de generación en generación.

En la costa y en el interior, cada municipio ha desarrollado su propia interpretación, pero todos coinciden en algo: el arroz es el gran protagonista de la mesa, capaz de reunir a familias y visitantes en torno a una misma tradición.

Desde los arroces secos al horno o a leña hasta los melosos o caldosos, la variedad es inmensa y refleja la riqueza del territorio. En este contexto aparecen recetas menos conocidas pero igual de representativas, como el arroz con boquerones y espinacas, una propuesta que reivindica el sabor del mar en combinación con la huerta.

Se trata de una elaboración que forma parte del recetario impulsado por el Ayuntamiento de Alicante, considerado un referente en la preservación de la tradición arrocera local.

La elaboración comienza con un caldo de pescado intenso. En una marmita se sofríen aceite de oliva, ajo picado, ñoras y tomate en cuartos durante unos minutos hasta que los aromas se concentran.

Después se incorpora la morralla, el azafrán, el agua mineral y el agua de mar, dejando cocer a fuego muy lento para extraer todo el sabor del fondo marino. El reposo posterior, tapado durante una hora, es uno de los secretos que marca la diferencia antes de colar el caldo.

En paralelo se prepara la salmorreta, otro de los pilares del plato. Los tomates se asan en el horno mientras se fríen ajo y ñora en aceite de oliva. Después se incorpora el tomate asado y se deja cocinar a fuego lento hasta que todo se integra.

El resultado se tritura y se pasa por un colador fino, obteniendo una base concentrada que aporta profundidad al arroz y que debe reservarse con paciencia.

Con el fondo listo, se rehoga el arroz senia en la salmorreta y se moja con el caldo caliente, manteniendo primero un fuego fuerte y después suave para lograr el punto perfecto.

En ese momento se añaden las espinacas, integrándolas con un movimiento ligero, y finalmente los boquerones limpios se disponen sobre la superficie.

Unos minutos finales de cocción bastan para cerrar un plato donde el equilibrio entre mar, huerta y técnica se convierte en el verdadero secreto del éxito.