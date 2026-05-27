Los expertos coinciden: el auténtico arroz a la alicantina se hace con caldo de pescado, tomate y 250 gramos de pollo

El arroz a la alicantina mantiene una norma que en Alicante muchos consideran innegociable. El sabor se consigue con un buen caldo de pescado.

Esa es una de las claves que diferencia esta receta tradicional, donde también aparece un ingrediente poco esperado para algunos, el pollo, que aporta equilibrio y potencia al conjunto.

La gastronomía alicantina tiene en el arroz uno de sus grandes emblemas. La provincia presume de una cultura culinaria marcada por este producto, capaz de adaptarse a recetas secas, melosas o caldosas.

La variedad de elaboraciones convierte al arroz en el auténtico protagonista de muchas mesas alicantinas. No solo por tradición, sino también por la combinación de ingredientes locales que permiten crear recetas con personalidad propia y muy ligadas al territorio.

Entre las propuestas más representativas destaca la receta difundida por Turismo del Ayuntamiento de Alicante, que sirve como guía para preparar un auténtico arroz a la alicantina.

El paso a paso

La elaboración reúne ingredientes de mar y montaña como almejas, mejillones, langostinos, calamar y pollo, además de guisantes, pimiento rojo, ajo y tomate triturado.

El primer paso consiste en preparar un sofrito potente con aceite de oliva, donde se doran el pollo, los ajos y el tomate. Ese fondo resulta clave para que el arroz gane intensidad desde el inicio.

Cuando los ingredientes adquieren color, se incorpora el calamar cortado fino y se rehoga durante unos minutos para integrar todos los sabores.

A continuación se añade el arroz bomba junto con las almejas y los guisantes. En ese momento entra en juego el caldo de pescado, elemento fundamental de la receta y responsable de aportar ese sabor marinero tan característico.

La mezcla debe hervir durante varios minutos para que el grano absorba todos los matices del caldo.

La parte final de la elaboración llega con los mejillones y las tiras de pimiento rojo, que se incorporan antes de terminar la cocción.

Después, el arroz pasa al horno para acabar de secarse y alcanzar ese punto suelto y sabroso que caracteriza a muchos arroces tradicionales de Alicante.

Los secretos del arroz

Más allá de las cantidades exactas, el éxito de esta receta está en el equilibrio entre ingredientes y tiempos de cocción. El sofrito aporta profundidad, el caldo de pescado refuerza la intensidad del conjunto y el pollo ayuda a unir los sabores del mar y la tierra en un mismo plato.

El resultado es un arroz con identidad propia, muy ligado a la tradición gastronómica alicantina y a esa forma de entender la cocina mediterránea donde el producto local tiene todo el protagonismo.

La importancia del arroz en la ciudad también se refleja en iniciativas institucionales como 'Alicante Ciudad del Arroz', impulsada por el Ayuntamiento para poner en valor esta tradición culinaria y reforzar su atractivo turístico y gastronómico.