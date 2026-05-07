El Muelle Live convierte Alicante en capital del pop y el rock español este 2026

Alicante se prepara para vivir un verano y un inicio de otoño marcados por la música en directo. El Muelle Live refuerza este 2026 su posición como uno de los grandes espacios culturales de la ciudad con una programación que reunirá sobre un mismo escenario a algunas de las voces más reconocidas del pop y el rock en español.

El cartel apuesta por artistas de distintas generaciones que han marcado la historia de la música nacional y que siguen llenando recintos décadas después de sus primeros éxitos.

Raphael, Miguel Ríos, Loquillo, Rosario, Pablo Alborán, Luz Casal, Sergio Dalma o Vanesa Martín forman parte de una propuesta que combinará conciertos multitudinarios con espectáculos más íntimos y emocionales.

La programación arrancará el próximo 29 de mayo con Miguel Ríos y su gira 'El último vals' y se prolongará hasta septiembre con el cierre protagonizado por Raphael y su espectáculo 'Raphaelísimo'.

Entre ambos conciertos, el recinto del Puerto de Alicante acogerá actuaciones pensadas para públicos muy diversos, consolidando a El Muelle Live como uno de los epicentros musicales de la provincia

Tal y como se mencionaba anteriormente, el pistoletazo de salida lo dará Miguel Ríos presentando su gira 'El último vals', el próximo 29 de mayo.

La actuación combinará el clásico rock español con matices acústicos y country, acercando al escenario alicantino a una de las figuras esenciales para entender la evolución del rock en español.

En el mes de julio, el ciclo Aquarela Music cobrará especial protagonismo con una programación diversa que incluirá nombres destacados como Rosario, que actuará el 2 de julio; Pablo Alborán, que se subirá al escenario el 9 de julio con su gira 'KMO'; y Luz Casal, que actuará el 18 de julio.

Tres artistas imprescindibles de la música española que, desde diferentes generaciones y estilos, han dejado una huella profunda en el pop y rock nacional y continúan conectando con el público a través de propuestas sólidas y emocionales.

La energía del rock más puro llegará el 15 de agosto de la mano de Loquillo, cuya trayectoria de más de cuatro décadas lo sitúa como uno de los grandes pilares del género en nuestro país y que la actualidad llevará al artista a presentar su gira 'Corazones Legendarios'.

Apenas una semana después, el 22 de agosto, Sergio Dalma y su gira 'Ritorno a Via Dalma' aportará una mirada distinta al repertorio, para rendir homenaje a algunos de los grandes autores italianos, recorriendo diferentes épocas y estilos, en un proyecto que refleja su constante evolución artística.

En septiembre, la programación alcanzará una dimensión especialmente íntima y emocional con la llegada de Vanesa Martín el día 11, estrenando su gira 'Casa Mía', la más íntima, honesta y personal hasta la fecha, en un espectáculo que ella misma define como un refugio sonoro y emocional.

El broche de oro llegará el 26 de septiembre con Raphael, una figura transversal que ha sabido reinventarse a lo largo de décadas sin perder su esencia, y cuya influencia atraviesa generaciones enteras de artistas, muchos de ellos presentes en esta misma programación.

El eterno Divo de Linares regresa a los escenarios con 'Raphaelísimo' para celebrar en Alicante una de las trayectorias más influyentes de la música en español.

Estos conciertos no solo destacan por la relevancia individual de cada artista, sino también por el diálogo que se establece entre ellos: desde los pioneros que sentaron las bases del rock y el pop en español, hasta las voces que han sabido reinterpretar esos códigos y proyectarlos hacia el presente.

El Muelle Live

Ubicado en el Puerto de Alicante, en un entorno exclusivo frente al mar, El Muelle Live se ha convertido en un punto de encuentro donde la música en directo se vive como una experiencia completa. Su propuesta combina cultura, ocio y gastronomía en un espacio abierto y dinámico que invita a disfrutar, con una oferta pensada para todos los públicos.

Entre sus actividades destacan: todos los sábados Directos al Muelle con música, dj sets y zona gastro y todos los domingos El Muelle Family con música, market, zona gastro y talleres en familia, ambas iniciativas con entrada gratuita.

La experiencia en El Muelle Live se completa con la nueva zona gastronómica El Muelle Box, un espacio diseñado para disfrutar sin prisas y con vistas que reúne propuestas como L’Arruzz, especializado en arroces, Achavo, con una oferta con especialidades de la terreta y Cargo, con una propuesta gastronómica desenfadada y actual.

Toda la programación actualizada y la venta de entradas para los diferentes eventos están disponibles en la web oficial www.elmuellelive.com

Agenda al completo

La programación de El Muelle Live presenta las siguientes fechas y artistas confirmados hasta la fecha:

29 de mayo: Miguel Ríos en directo.

6 de junio: La Gossa Sorda.

13 de junio: La Reina del Flow en vivo.

Aquarela Music, ciclo de conciertos con las actuaciones el 2 de julio: Rosario; 3 de julio: Dj Symphonic; 4 de julio: Rosana; 6 de julio: Alan Parsons Live Project; 8 de julio: Yerai Cortés; 9 de julio: Pablo Alborán; 10 de julio: Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja; 11 de julio: Valeria Castro; 15 de julio: Anastacia; 16 de julio: God Save The Queen; 17 de julio: Gira OT 2025 y el 18 de julio: Luz Casal.

15 de agosto: Loquillo.

22 de agosto: Sergio Dalma.

11 de septiembre: Vanesa Martín.

26 de septiembre: Raphael.