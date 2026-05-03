El pueblo marinero donde comer el mejor marisco de España con vistas a una Reserva Marina Protegida

En la provincia de Alicante, son muchos los sitios en los que disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, ya sean grandes ciudades o pueblos pequeños.

Este pueblo marinero de la Costa Blanca tiene algo que atrapa desde el primer paso como es el olor a sal, el rumor constante del puerto y esa luz mediterránea que parece diseñada para abrir el apetito.

Aquí todo gira en torno al mar. Y no se trata de una mera metáfora, pues el pescado llega cada mañana a la lonja y pocas horas después ya está en la mesa. Gambas rojas, cigalas, pulpo, arroces que condensan siglos de tradición.

Comer en Dénia es entender por qué este rincón presume, sin exagerar, de tener uno de los mejores mariscos de España.

Lo mejor es que no necesitas coche. Dénia se camina. Desde el casco antiguo, con sus calles estrechas y fachadas de colores, hasta el puerto, donde las barcas dibujan una postal viva, todo está a pocos minutos. El recorrido es sencillo pero lleno de estímulos tales como bares con terrazas improvisadas, restaurantes donde el producto manda y escaparates que dejan claro que aquí la cocina es cultura.

Y luego está el paisaje. Frente a la costa se extiende la Reserva Marina del Cabo de San Antonio, un espacio protegido que no solo garantiza la riqueza del fondo marino, sino que también define la identidad del lugar. Saber que lo que comes proviene de un ecosistema cuidado cambia la experiencia: cada plato tiene algo de historia, de respeto y de equilibrio.

En definitiva, Dénia es una localidad que no busca impresionar con artificios. Su encanto está en el producto, tradición y un ritmo pausado que invita a quedarse. Aquí, comer no es solo una actividad, es una forma de entender el territorio.