Jorge Olcina, meteorólogo: "El sábado podría dejar alguna gota en el norte de Alicante, pero el buen tiempo vuelve el domingo"

El entorno de la Plaza de Toros de Alicante este viernes.

La provincia de Alicante afronta un fin de semana de transición meteorológica, según explica el meteorólogo Jorge Olcina. Entre este viernes y el sábado, un frente nuboso atraviesa la península desde Galicia hasta la vertiente mediterránea.

A pesar de su llegada, las precipitaciones en la provincia serán escasas y, en general, se esperan días de tiempo relativamente seco.

Olcina subraya a EL ESPAÑOL de Alicante que "los pronósticos son cada vez más secos" y que la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ido rebajando la probabilidad de lluvias en la zona.

Las posibles gotas se concentrarán en las comarcas de la Marina Alta, el Comtat y las zonas de montaña del norte, mientras que el resto de la provincia apenas notará riesgo de lluvia. Por su parte, las temperaturas máximas durante el sábado rondarán los 17 o 18 grados, ofreciendo un mediodía agradable pese a la nubosidad.

A partir del domingo, la situación mejora de forma notable. "Disfrutaremos de un ambiente soleado y, digamos, muy agradable para pasear", asegura Olcina, destacando que se consolida un tiempo estable y anticiclónico que marcará el inicio de la próxima semana.

Este cambio supone un alivio para quienes prefieren jornadas soleadas y estables, especialmente tras días de cielos más grises.

Por su parte, la Aemet prevé cielos nubosos durante la mañana del sábado, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las precipitaciones serán débiles y dispersas, con mayor probabilidad en el norte de la provincia.

La cota de nieve descenderá desde los 1.800-2.000 metros hasta los 700-900 metros en el interior norte. El viento soplará flojo del oeste por la mañana, aumentando a moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en zonas del interior.

Contraste térmico

El fin de semana traerá un marcado contraste entre días templados y noches frías. Aunque los mediodías invitan a salir, Olcina advierte que las temperaturas nocturnas continuarán bajas por el aire frío acumulado: "Las noches van a seguir siendo frescas".

En el interior, las mínimas rondarán los 3 o 4 grados, mientras que en la costa los termómetros apenas superarán los 9 o 10 grados. Esta amplitud térmica será especialmente evidente en zonas de montaña y comarcas del interior.

Domingo estable y soleado

Según la Aemet, el domingo predominarán intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el interior norte de Castellón y nieve por encima de 700-900 metros.

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad sur y se mantendrán en el norte, mientras que las máximas no sufrirán cambios significativos.

El viento será moderado del noroeste, tendiendo a flojo en Valencia y Alicante por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más estable.

En definitiva, el fin de semana en Alicante combina nubosidad y alguna gota aislada con la llegada de un tiempo estable y soleado desde el domingo.

Los días centrales serán agradables para pasear y realizar actividades al aire libre, mientras que las noches continuarán siendo frescas, recordando que la primavera aún mantiene el aire frío acumulado en la atmósfera