Los conductores se adelantan a la posible subida de precios del petróleo: "Ayer vendimos unos 2.500 litros en vez de 1.500"

La incertidumbre internacional vuelve a pasar factura a los bolsillos de los conductores. Las tensiones en Oriente Medio, con el conflicto entre Irán y las potencias occidentales escalando en los últimos días, apuntan a una nueva subida del precio del petróleo que podría reflejarse en los surtidores antes de que acabe la semana.

En la estación de servicio Repsol situada en el Bulevar del Pla , el movimiento de clientes fue este lunes más intenso de lo habitual.

"Ayer se notó mucho. La gente vino a llenar el depósito en cuanto se empezó a hablar de una posible subida", explica Víctor, empleado del turno de mañana.

Según afirma, la venta media diaria ronda los 1.500 litros por turno, pero el lunes se despacharon cerca de 2.500. "Se propaga muy rápido. En cuanto se dice que va a subir, enseguida vienen todos a repostar."

Este martes, en cambio, la situación ha vuelto a la normalidad. Los precios, por ahora, apenas han variado. "Ha subido medio céntimo el diésel y ha bajado medio céntimo la gasolina. Todo está más o menos igual", detalla Víctor entre repostajes.

Sin embargo, su previsión es clara: "En un par de días se notará la subida. Yo creo que llegará a dos euros el litro, pero no será de golpe; lo suben poco a poco."

El empleado recuerda cómo, durante la invasión de Ucrania en 2022, los precios pasaron rápidamente de 1,40 a más de 2,20 euros por litro. "Fue cuestión de dos semanas. Esto puede ir por el mismo camino si la cosa con Irán sigue igual", advierte.

A la espera de cómo evolucione la situación internacional, los conductores alicantinos viven entre la resignación y la previsión. "De momento, muchos prefieren llenar ahora por si acaso luego vuelve a dispararse", afirma Víctor.

El precio de la gasolina ha subido ligeramente el lunes 2 de marzo hasta los 1,482 euros/litro, según Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, pero siguiendo la tendencia ascendente de los últimos dos meses.

En un artículo del Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL-Invertia, Jacob Mandel, Research Lead en la consultora Aurora Energy Research, declaraba: "Aunque es difícil hacer una previsión de lo que ocurrirá en las próximas semanas, hay un efecto a corto plazo, y puedo decir con confianza que esto aumentará el precio en la gasolina, pero habrá que ver qué ocurre a largo plazo".