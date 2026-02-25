El mayor evento de videojuegos llega a Alicante y el ganador irá a Las Vegas: "El talento español no deja de crecer"

El mundo de los videojuegos no deja de cambiar año tras año. La aparición de nuevas tecnologías, cada vez más innovadoras, hace que surjan más nichos y temáticas diferentes.

En el caso de Teamfight Tactics, más conocidas como TFT. Para los que no están familiarizados con este mundo, este juego consiste en un videojuego de estrategia del género auto battler (autobatalla) desarrollado por Riot Games, donde 8 jugadores compiten construyendo equipos de campeones de League of Legends que luchan automáticamente.

El objetivo es ser el último superviviente, gestionando economía, posicionamiento y objetos para superar a los rivales en rondas de combate.

El próximo 21 de marzo, Elche se transformará en el epicentro nacional de ese Teamfight Tactics con la celebración del Spanish Major "Legado y Leyenda".

El Centro de Congresos Ciutat d'Elx acogerá a los 32 mejores jugadores del panorama español, además de creadores de contenido y aficionados, en un evento que consolida el crecimiento competitivo del título de Riot Games en nuestro país.

Detrás de la organización se encuentra GGTech Entertainment, compañía especializada en esports y gaming educativo. Su CEO, Juan Castillo, subraya la importancia estratégica de la cita: "Queríamos que el Spanish Major no fuera solo un torneo, sino una experiencia para la comunidad.

"Elche reúne las condiciones perfectas con infraestructura, conexión con el público joven y un entorno que hace del evento algo más que una competición", añade.

Un billete a Las Vegas

El ganador del torneo no solo levantará el título nacional, sino que obtendrá la plaza para disputar el TFT Open en Las Vegas, uno de los escenarios internacionales más relevantes del circuito.

Para Castillo, este salto internacional es clave: "Estamos viendo cómo el talento español en TFT no deja de crecer. Este tipo de eventos permiten que nuestros jugadores compitan al máximo nivel y tengan visibilidad fuera de nuestras fronteras".

De los 32 participantes, seis serán invitados especiales ya confirmados: Reven, Dalesom, Manute, Snoodyboo, Akawonder y Safo, nombres muy reconocidos dentro de la comunidad.

Formato competitivo

El Spanish Major "Legado y Leyenda" contará con un formato exigente, pensado para premiar tanto la consistencia como la capacidad de adaptación. Ocho jugadores ya han conseguido su plaza mediante el sistema de snapshots activo desde diciembre.

A ellos se sumarán dos clasificados procedentes del circuito universitario y 16 jugadores que saldrán de los clasificatorios abiertos a la comunidad, previstos para los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

"Nos interesa que convivan perfiles distintos: jugadores consolidados, talento universitario y aspirantes que se clasifican en abierto. Esa mezcla es la que fortalece el ecosistema", explica Castillo.

Elche, apuesta estratégica

La elección de Elche no es casual. Según el CEO de GGTech, la descentralización de grandes eventos es una de las líneas estratégicas de la compañía. "España tiene un potencial enorme más allá de Madrid y Barcelona. Llevar un evento de este nivel a Elche demuestra que el gaming y los esports pueden dinamizar el territorio y generar impacto local", señala.

Además del componente competitivo, el evento incluirá actividades paralelas y espacios para la comunidad que se irán desvelando próximamente. "Queremos que quien venga no solo vea partidas, sino que viva el ambiente, conozca a creadores y sienta que forma parte de algo más grande", añade.

Crecimiento de TFT

La celebración del Spanish Major en Elche refuerza el crecimiento sostenido de la escena española de TFT y su profesionalización.

Para Castillo, el momento es especialmente significativo: "Estamos en una etapa de madurez del ecosistema. Cada vez hay más estructura, más formación y más oportunidades reales para competir. Nuestro objetivo es seguir construyendo ese camino".

Las entradas ya están disponibles y todo apunta a que el 21 de marzo Elche vivirá una jornada histórica para la comunidad de TFT en España.