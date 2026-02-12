El "coletazo final" de las borrascas deja rachas de 120 km/h antes de un cambio de tiempo radical en Alicante

La noche en Alicante no ha sido precisamente de las que invitan al descanso. El viento se ha convertido en el protagonista absoluto, colándose por persianas, ventanas y calles con ese ruido constante que no da tregua y que ha mantenido a muchos vecinos en alerta, más pendientes del silbido que del despertador.

Y no era una sensación exagerada. La provincia atraviesa las últimas horas de un episodio de inestabilidad que, aunque llega a su tramo final, todavía golpea con fuerza. De hecho, la previsión oficial mantiene el foco en las rachas intensas y en el riesgo asociado tanto en el interior como en el litoral.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este jueves el aviso amarillo por viento en prácticamente toda la Comunitat Valenciana hasta las 18:00 horas.

En el interior de las tres provincias, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora, mientras que en el litoral sur alicantino las rachas pueden rondar los 70 km/h.

El mar tampoco se libra del temporal. Aemet mantiene el aviso por fenómenos costeros en el litoral de Alicante, con viento del oeste y suroeste y oleaje de dos a tres metros, un escenario que refuerza el mensaje de precaución en paseos marítimos y zonas expuestas.

La situación se complica de cara al viernes, cuando Aemet prevé un nuevo repunte. La agencia activará por la tarde el aviso naranja por viento en el interior de Alicante, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras el resto de la Comunitat seguirá bajo aviso amarillo por viento y por temporal marítimo en la costa.

"El coletazo final"

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, sitúa el episodio en el cierre de una secuencia que arranca con el año.

Según ha contado a EL ESPAÑOL de Alicante, en estos momentos afrontamos "el coletazo final de este tren de borrascas" que se viene sucediendo desde principios de enero.

En su análisis, el experto pone el acento en el viento como el elemento más determinante del temporal. Y avisa de que el episodio que entra durante la jornada de hoy destaca sobre los anteriores por su intensidad.

Olcina subraya que la borrasca de este jueves es "la más intensa en viento de las que hemos registrado hasta ahora". Y añade que los registros ya dejan cifras contundentes, con "rachas de 120 km/h en puntos de la provincia de Alicante".

El meteorólogo insiste en que, con este tipo de situaciones, el riesgo no solo está en el dato. También en sus consecuencias, desde la caída de ramas y objetos hasta incidencias en carretera.

Por eso, llama a extremar la precaución y recuerda que "hay que seguir los consejos y los avisos que puedan ir llegando las próximas horas".

El fin de semana tampoco se presenta tranquilo, aunque el patrón cambia. El pronóstico apunta a la formación de una nueva borrasca entre la tarde del viernes y el sábado en el Golfo de León y el sur de Francia.

Olcina aclara que "no son borrascas de lluvias aquí en nuestra zona, pero sí de viento fuerte", por lo que el episodio se alarga en forma de rachas intensas hasta el domingo.

La gran diferencia llega a partir del domingo. El experto apunta que, conforme avance la jornada, el viento irá perdiendo fuerza y "empieza a tranquilizarse el tiempo" con la entrada del anticiclón de las Azores.

Ese cambio, según explica, será claro y rápido. Se prevé un "cambio de tiempo notable" para la próxima semana, con un escenario mucho más estable, cielos soleados y temperaturas al alza.

El resultado será un ambiente "prácticamente primaveral", con máximas que al mediodía podrían situarse "por encima de 20 grados", concluye.