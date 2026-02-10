El mejor pueblo de Alicante para tener casa en la montaña, según la IA: "Rodeado de sierras y barrancos"

Si buscas un lugar en Alicante donde combinar montaña, tranquilidad y belleza natural, Relleu se perfila como la opción ideal. Este pequeño municipio de la Marina Baja ofrece un entorno auténtico de montaña, con paisajes que parecen detenidos en el tiempo y un aire puro que invita a desconectar del ritmo de la costa.

La provincia de Alicante es famosa por sus playas y su turismo mediterráneo, pero su interior también tiene mucho que ofrecer. Sus valles, sierras y pueblos históricos esconden tradiciones centenarias, gastronomía local y rutas de senderismo que permiten descubrir una Alicante menos conocida, más auténtica y sorprendentemente diversa.

Desde la redacción de EL ESPAÑOL de Alicante hemos recurrido a la inteligencia artificial 'ChatGPT' para determinar cuál sería el mejor pueblo para tener una casa en la montaña. La IA apunta directamente a Relleu, destacando múltiples aspectos que hacen de este municipio un lugar único.

Lo mejor de Relleu, según la IA

La IA subraya que Relleu se encuentra "en pleno corazón de la Marina Baja, rodeado de sierras y barrancos que le dan un carácter auténtico de montaña".

Recomienda recorrer sus alrededores para practicar senderismo o trail running, o simplemente disfrutar de amaneceres y atardeceres sobre el valle. Según la IA, estos momentos crean "un ambiente que difícilmente encuentras en otros lugares de la provincia".

Con menos de 1.500 habitantes, Relleu combina calma y servicios básicos. La IA resalta que el pueblo "ofrece la tranquilidad de un lugar pequeño, lejos del ruido turístico, pero suficiente vida local para que no te sientas aislado".

Relleu disfruta de un clima más suave que la costa, con veranos menos calurosos y húmedos, e inviernos frescos y limpios. La IA enfatiza que esto permite "respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza sin sacrificios".

A pesar de su ubicación de montaña, el pueblo mantiene buena conexión con la costa y las principales carreteras de Alicante. La IA subraya que esto facilita un equilibrio entre vida tranquila y acceso a servicios más grandes, hospitales o incluso ocio urbano.

La inteligencia artificial describe la comunidad local como "acogedora, con una mezcla de residentes históricos y algunos que se han mudado buscando un estilo de vida más pausado". Esto genera un ambiente social, pero sin la masificación que se encuentra en otros puntos turísticos.

Ruta de la Pasarela del Pantano de Relleu GVA

Relleu empieza a atraer a quienes buscan casas de montaña cerca de la costa, lo que, según la IA, indica que "invertir allí ahora podría ser una decisión inteligente a futuro".

Según Idealista, el precio medio de la vivienda en Relleu se sitúa en los 1.578 €/m2, con una evolución del + 9,7 % frente a enero de 2025.

Otras opciones

La IA también menciona alternativas interesantes si se busca montaña y calidad de vida: Alcoy, con todos los servicios urbanos y rodeada de parques naturales; Busot, pequeño y cercano a la costa; Biar, con un entorno histórico y rural; y Jijona, que combina sierra con vida económica activa gracias al turismo y el comercio local.

Relleu no solo destaca por su entorno natural, sino también por su patrimonio. Sus calles estrechas y casas de piedra esconden la Iglesia de San Jaime Apóstol, la capilla de la Virgen del Milagro y la Ermita de Sant Albert, con más de tres siglos de historia.

Además, sus sierras y barrancos permiten rutas de senderismo, barranquismo, vías ferrata y recorridos en bicicleta de montaña, adaptados tanto a aventureros como a familias. Una de las más conocidas es la Ruta de la Pasarela del Pantano de Relleu.