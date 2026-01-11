Es cero turístico y se come de maravilla en este pueblo medieval de Alicante: "Un encanto especial"

Biar se ha consolidado en los últimos años como uno de los pueblos medievales más visitados del interior de Alicante. Su combinación de patrimonio histórico bien conservado, entorno natural y una oferta gastronómica muy sólida lo ha convertido en un destino habitual para escapadas de fin de semana y turismo rural.

El principal reclamo es su castillo de origen almohade, perfectamente visible desde cualquier punto del municipio y uno de los mejor conservados de la provincia. A sus pies se extiende un casco antiguo con calles estrechas, casas tradicionales y edificios históricos como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que mantienen el carácter medieval del pueblo.

Este atractivo histórico va acompañado de una cocina local que es uno de los grandes motivos para visitarlo. En Biar se come bien, y se come tradicional. Los restaurantes del municipio apuestan por la gastronomía del interior alicantino, con especial protagonismo de los arroces, los guisos y las carnes.

Entre los establecimientos más recomendados destaca Restaurante La Fasana, conocido por su cocina casera, arroces por encargo y buen producto de temporada. Es una de las opciones más populares tanto entre visitantes como entre vecinos del pueblo.

Otra referencia es Les Fanecaes, donde se pueden probar platos típicos como la olleta, carnes a la brasa y menús tradicionales bien ejecutados. Su propuesta es sencilla, pero muy valorada por la calidad y la cantidad.

También merece mención El Carajo, un restaurante informal que combina tapas, platos tradicionales y un ambiente animado, ideal para quienes buscan comer bien sin complicaciones tras recorrer el casco histórico.

La oferta se completa con bares y restaurantes que mantienen precios razonables y una cocina reconocible, lo que refuerza la imagen de Biar como un destino donde el turismo no ha desplazado la identidad gastronómica local.

Gracias a esta mezcla de historia, tranquilidad y buena mesa, Biar atrae a un turismo constante durante todo el año. No es un pueblo masificado, pero sí muy visitado por quienes buscan un lugar con encanto, fácil de recorrer y donde comer bien es parte fundamental del viaje.

Un pueblo medieval de Alicante que cumple lo que promete: patrimonio, ambiente agradable y restaurantes que hacen que la visita merezca la pena. Ese es el “encanto especial” de Biar.