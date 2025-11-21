El mejor evento gastronómico del fin de semana está en este pueblo de Alicante: quince bares y restaurantes locales

Este viernes comienza la ruta de tapas “Degusta La Nucía 2025”, en la que tomarán parte quince bares y restaurantes del municipio.

Este evento gastronómico se prolongará hasta el 30 de noviembre y premiará a los tres locales mejor valorados. El público podrá participar en las votaciones y también optar a distintos premios.

En esta edición de “Degusta La Nucía 2025” participan los siguientes establecimientos: Asador El Corral, Restaurante Bearnés, Cafetería Bon Dia, Ca Vins amb Brases, Divino Restaurante, Bar Cafetería Éter, La Alegría Bistro, Bar La Plaça, Les Tapetes, Mel Gusto, Cafetería Totem, Restaurante Ulía, Vinomio, Bar Miguel y Bar Plaça dels Músics.

El certamen está organizado por las concejalías de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de La Nucía, con el apoyo de la Asociación de Empresarios de La Nucía (AECNU), la Diputación de Alicante “Costa Blanca” y la Comunitat Valenciana “Actitud Mediterránea”.

Esta iniciativa, que forma parte del programa “La Nucía Gastronómica”, busca promover y poner en valor la oferta culinaria local.

Durante los próximos días, los quince locales participantes ofrecerán sus tapas tanto en horario de mediodía como de tarde-noche, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de la gastronomía nuciera.

Habrá tres premios principales para los establecimientos mejor clasificados, decididos por un jurado profesional y por la votación popular a través de la página web del evento.

El primer premio será de 500 euros, el segundo de 250 y el tercero de 150, además de un trofeo conmemorativo y un lote de productos.

Por su parte, las personas que participen en las votaciones entrarán en el sorteo de una noche de hotel con circuito de spa en los hoteles Barceló de La Nucía.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de apoyar y potenciar la restauración local, fortaleciendo el tejido empresarial del municipio a través de la gastronomía.