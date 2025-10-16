Este es el mayor mercado medieval que puedes visitar este otoño a 20 minutos de Alicante: "Queremos mantener las tradiciones"

Este otoño, a solo 20 minutos de Alicante, Elche se transforma en un viaje al pasado con la celebración del XXX Festival Medieval, que recupera el emblemático Mercado Medieval en torno a la Basílica de Santa María.

Bajo el lema “Celebratio”, la ciudad rendirá homenaje a su historia del 21 de octubre al 9 de noviembre, combinando arte, música, teatro y tradición.

La presentación oficial tuvo lugar en el Claustro de Las Clarisas, donde el alcalde Pablo Ruz animó a disfrutar de un evento “que une la tradición con el espíritu festivo alrededor de La Festa”, recordando que este certamen nació hace tres décadas para dar contexto al ciclo otoñal del Misteri d’Elx.

Ruz subraya además que el Mercado Medieval volverá a celebrarse tras las representaciones del Misteri, del 6 al 9 de noviembre, ocupando una vez más el corazón histórico de la ciudad.

La concejala de Cultura, Irene Ruíz, destacó el carácter consolidado del festival, que se ha convertido en un referente turístico y cultural, con más de treinta actividades diseñadas para todos los públicos.

Novedades

Entre las novedades figura la apertura del Patio de Armas del Palacio de Altamira, que acogerá el espectáculo “Poeta Soldado”, una fusión de danza, teatro y música.

Los principales escenarios del festival serán el centro histórico, el Gran Teatro, la Sala Tramoia y Las Clarisas. La programación infantil comenzará el sábado 25 de octubre con “¡Gaudeamus!” y continuará el 2 de noviembre con “Ñaque”.

Diferentes zonas

En el Gran Teatro, el público podrá disfrutar de propuestas tan variadas como la música celta de Luar na Lubre (26 de octubre), la comedia “Guitón Onofre” con Pepe Viyuela (30 de octubre) y el espectáculo “Farra” (31 de octubre).

Las Clarisas también será escenario de actuaciones destacadas, con el concierto “Ecos de las tres culturas” (6 de noviembre) y la obra “La Lengua en Pedazos” (7 de noviembre), además de la exposición “30 Festivales en carteles”, un recorrido visual por la historia del evento.

La Plaza de Baix volverá a ser el alma musical del festival, con las actuaciones de Irish Treble (25 de octubre), la Banda Sinfónica de Elche (26) y el espectáculo “Reinos Fantásticos”, un concierto homenaje a las bandas sonoras más icónicas.

Las calles cobrarán vida con pasacalles, fuegos, correfocs y espectáculos piromusicales que culminarán con “Celebratio”, cierre del Año Jubilar y broche de oro al 30 aniversario del festival.

Además, las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx se celebrarán los días 24, 25 y 31 de octubre, y el 1 de noviembre.

El artista ilicitano Antonio Mora firma el cartel oficial, inspirado en manuscritos antiguos y símbolos festivos. “Celebratio —explica— es una invitación al encuentro, a la imaginación y al gozo compartido cuando todo un pueblo celebra su historia.

Las entradas para los espectáculos del Gran Teatro ya están disponibles a un precio de 5 euros. El resto de actividades son gratuitas, con invitaciones disponibles una hora antes en el lugar de representación.