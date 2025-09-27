El pueblo de Alicante donde se vive mejor, según la IA: "Tiene playa y la vida es más relajada"

La Costa Blanca se ha convertido en uno de los destinos más deseados de España. Sus playas, su clima y su estilo de vida mediterráneo hacen que miles de personas decidan mudarse cada año a alguno de sus municipios.

Sin embargo, entre tanta belleza y con tantos pueblos turísticos, surge la gran pregunta: ¿cuál es el mejor lugar para instalarse? Para responder a esta cuestión, en EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la inteligencia artificial del momento, ChatGPT.

La respuesta ha sido clara: la IA sitúa a Villajoyosa, en la Marina Baja, como el municipio donde mejor se vive.

"Un pueblo con mar y tradición"

La inteligencia artificial asegura que, si tuviera que elegir un lugar de Alicante donde establecerse, "me quedaría con Villajoyosa". Señala que el municipio "conjuga el encanto mediterráneo con una calidad de vida bastante equilibrada".

Entre los motivos destaca su situación junto al mar. La costa de Villajoyosa cuenta con calas tranquilas y una amplia playa principal que, según explica, "no suele estar tan masificada como otras de la provincia".

Esta cercanía al Mediterráneo aporta, en palabras de la IA, "un estilo de vida relajado, con paseos junto al mar, aire más limpio y un clima suave todo el año".

También subraya que Villajoyosa mantiene su esencia de pueblo pesquero. "El casco antiguo con sus casas de colores frente al mar es inconfundible y genera una sensación de identidad propia que no tienen otros lugares más turistificados de Alicante", afirma.

Otro de los aspectos que la IA valora es el tamaño del municipio. "No es ni demasiado grande ni demasiado pequeño: lo suficiente para tener colegios, centros de salud, comercios y vida cultural, pero sin los atascos o el estrés de una gran ciudad", apunta.

Además, resalta sus buenas conexiones con Alicante y Benidorm, tanto por carretera como por tren de cercanías.

Montiboli Villajoyosa

La gastronomía tampoco pasa desapercibida. ChatGPT recuerda que vivir en Villajoyosa significa disfrutar de pescado fresco a diario y del chocolate, "que forma parte de la historia y del alma del lugar".

Un destino con historia

Villajoyosa no solo es un lugar atractivo para residir, también es uno de los destinos turísticos más singulares de la Costa Blanca. Según aseguran desde Turismo de la Comunitat Valenciana, pasear por sus calles estrechas y coloridas es una de las experiencias que mejor reflejan la esencia mediterránea.

Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva la huella de la antigua ciudad amurallada y se abre hasta el mar siguiendo el curso del río Amadorio.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, integrada en las murallas renacentistas, y la icónica Costera de la Mar son visitas obligadas para entender su patrimonio.

Playas y calas

El litoral de Villajoyosa es otro de sus grandes atractivos. Sus playas y calas combinan tranquilidad y belleza natural, con torres defensivas que vigilan el horizonte desde hace siglos.

Entre ellas destacan la Torre del Charco, situada sobre un acantilado, la Torre d’Aguiló o la , considerada una de las torres funerarias romanas más importantes de España.

Entre las playas más conocidas se encuentran la del Paraíso, la de Torres, la Caleta o la del Charco. Y para quienes buscan mayor intimidad, el Racó del Conill es una cala naturista rodeada de naturaleza.

El chocolate, emblema local

Villajoyosa también presume de una tradición gastronómica única: el chocolate. El Museo Valenciano del Chocolate permite conocer la historia de esta industria, que ha marcado la identidad del municipio durante generaciones.

Junto a ello, la cocina marinera con producto fresco convierte al municipio en un lugar donde la gastronomía forma parte inseparable de la vida cotidiana.