Paga 57 euros por comer en un restaurante de Alicante y no se corta: "Este arroz está mejor que en Valencia"

El creador de contenido 'Cocituber' sorprendió a sus seguidores al asegurar que el arroz que probó en el restaurante Vale, en la playa de San Juan de Alicante, está mejor que el que probó en uno de los restaurantes más conocidos de Valencia.

En su vídeo, publicado hace un par de meses en YouTube y que ya acumula 65.000 reproducciones, relata su experiencia en una de las arrocerías más conocidas de la provincia, donde comió junto a un acompañante por apenas 57 euros.

En pleno verano, cuando muchos se preguntan dónde comer bien sin gastar demasiado, cobra sentido recuperar el vídeo de Cocituber sobre el restaurante Vale. El creador muestra que este clásico local combina tradición y precios económicos, una fórmula que lo convierte en una de las mejores opciones para el verano.

Un templo del arroz

Cocituber explica que se dirige a "uno de los mejores arroces de Alicante", preparado a la leña. El restaurante Vale, abierto en 1988, acumula más de tres décadas “"haciendo arroz". El creador recuerda entre risas: "Yo tenía 14 años cuando lo abrieron".

Aunque está situado en plena playa de San Juan, el local se esconde entre antiguos bares de copas. Su historia, cuenta, nace de la tradición familiar: los padres y tíos de los actuales dueños organizaban concursos de paellas cada domingo, hasta que esa afición les dio la soltura necesaria para abrir el negocio.

Los entrantes

La comida empieza con un gambusí rebozado, que describe como “muy bueno, entero me gusta”. Después llegan unas tellinas que decepcionan: "Con tierra, macho, una pena, está jodida de cojones".

Asegura que estaban demasiado hechas y muy pequeñas, aunque finalmente reciben una segunda tanda mucho mejor: "Está mejor, toma ya".

El arroz que supera a Valencia

El momento estrella llega con el arroz de conejo y caracoles, especialidad de la casa. Cocituber se confiesa expectante: "Nunca había probado el de caracoles, lo voy a probar directamente".

Tras la primera cucharada, lanza la comparación definitiva: pese a haber considerado que el mejor arroz lo había probado en Casa Carmela, en Valencia, sentencia: "Está mejor este". Se le ve disfrutar hasta el final, “rebañando” la paella.

La cuenta asciende a 57,28 euros para dos personas, con torrija y café de cortesía. Su veredicto es claro: "Súper bueno, tío. El famosísimo Vale".

La propuesta de Vale

Desde 1988, el restaurante Vale se ha consolidado como referencia en la playa de San Juan con una oferta de arroces cocinados a la leña.

Según describen desde el local, todos sus platos se preparan con "productos frescos 100% de la bahía" y con fondos caseros elaborados a diario, "porque es nuestro sello y lo que nos hace especiales".

La carta incluye una amplia variedad: arroz de conejo y caracoles, arroz mixto alicantino, arroz negro, señoret, con bogavante o langosta, melosos de pescado y marisco, además de fideuá, gazpacho marinero o caldero de Tabarca por encargo.

Con más de 35 años de historia, Vale sigue siendo una de las paradas imprescindibles para quienes buscan saborear la tradición del arroz en Alicante.