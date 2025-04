Este municipio de Alicante tiene una de las fiestas más raras de España: hace falta tener buenos pulmones

Hay tradiciones que sorprenden, otras que arrancan una sonrisa y muchas que, aunque parezcan disparatadas, forman parte del alma de un pueblo. España está llena de ellas.

Desde campeonatos donde gana quien lanza una alpargata más lejos, hasta certámenes en los que el protagonista es un animal que debe hacer sus necesidades en una parcela numerada.

La provincia de Alicante no se queda corta en cuanto a celebraciones peculiares. De hecho, aquí se celebran dos de los campeonatos más insólitos del país. Uno de ellos es la famosa cagà de la burra, una competición que mezcla suerte, risas y terreno delimitado a la espera de que el animal protagonista haga su aportación ganadora.

El Campeonato de Hueso

Pero hay otro certamen todavía más singular, donde los protagonistas son los dátiles, o más bien, sus huesos.

Se celebra en Elche y se ha ganado por derecho propio un hueco entre las fiestas más llamativas de la Comunidad Valenciana.

El Campeonato Mundial de Hueso de Dátil tendrá lugar este domingo, 27 de abril, a las 12:30 horas en el Parque de la Cuerna del barrio de Altabix.

La cita, organizada por la Asociación Cultural y Deportiva Penya Altabix, lleva desde 2009 desafiando pulmones en una competición en la que se premia al que logre lanzar más lejos el hueso de un dátil. Todo un reto que combina puntería, capacidad pulmonar y sentido del humor.

El origen

El primer campeón fue Francisco Tomás Gómez, que sorprendió a la organización con un lanzamiento de 11,40 metros.

Tal fue la marca que aquel año los organizadores tuvieron que ampliar el 'datilódromo', ya que no habían previsto que alguien pudiera alcanzar semejante distancia, tal y como apuntan desde la organización.

Desde entonces, la prueba se celebra cada año como parte del programa festivo de San Vicente Ferrer en Altabix, y cuenta con una gran participación popular.

"Es una auténtica fiesta vecinal que congrega a muchos participantes y curiosos que desean pasar una mañana agradable", explica el presidente de la asociación organizadora, Carlos San José.

Añade San José, agradeciendo su ayuda a los participantes: "Después se celebran las paellas populares y los vecinos disfrutan de una jornada en familia".

¿Cómo funciona?

La mecánica es sencilla: los participantes, divididos en categoría infantil y adulta, pueden intentar sus lanzamientos sin necesidad de inscripción previa.

Los tres mejores de cada categoría pasan a la final, donde tienen tres intentos para mejorar su marca.

El récord absoluto lo mantiene desde 2017 Tono López, con un espectacular lanzamiento de 14,43 metros.

El ganador en 2024

El año pasado, el campeón fue el presidente de la asociación de productores de dátil en Elche, Miguel Ángel Sánchez, quien logró imponerse con una marca de 10,22 metros en la fase final.

"Me he llevado una sorpresa, no había practicado", confesó entre risas. Para él, más allá del mérito deportivo, el certamen ayuda a visibilizar "el rico y dulce fruto que se produce en la ciudad", y a promocionarlo más allá de su consumo navideño.

Y sí, hay premio

El ganador se llevará 200 euros y una caja de dátiles de Todo Palmera. El subcampeón, 75 euros cortesía de la Asociación de Comerciantes de Altabix, y el tercer clasificado obtendrá una matrícula gratuita en la piscina Mitos.

En la categoría infantil también hay recompensas: matrículas gratuitas, pases para Indiana Bill y, por supuesto, una buena dosis de gloria local.

Este campeonato no es solo una competición, es una excusa perfecta para pasar una mañana diferente en la ciudad de las palmeras y conocer más sobre uno de los símbolos de los ilicitanos.