Las costas de Benidorm se hacen virales en TikTok: "Ninguna ciudad europea se parece a esta"

Benidorm es conocida por ser un gran imán de turistas en verano, llegando a colapsar todos los hoteles con overbooking y llenar sus amplias playas. Una ciudad preciosa que se llena de vida por las noches gracias a la gran cantidad de bares, pubs y restaurantes que ofrece y en los cuales la gente disfruta del ocio nocturno con conciertos y actuaciones, junto con la gastronomía. Sin embargo, la "Manhattan" española tiene mucho más que ofrecer que su simple atractivo turístico y el tiktoker Zowy Voeten ha sabido capturarlo en un espectacular vídeo.

En la imagen capturada por un dron, el usuario muestra la ciudad de Benidorm al amanecer y cubierta de la niebla que ha aparecido estos días en muchos puntos de la provincia de Alicante, como si de un cuento se tratase. "El mejor amanecer que he visto grabado con dron", así titula el tiktoker el video, que ya acumula más de 19.500 reproducciones en la red social.

"Ninguna ciudad europea se parece a esta". Con la música Hans Zimmer de la película de Interstellar de fondo, se ve cómo el dron despega desde el Balcón del Mediterráneo, lugar clave en la ciudad debido a ser uno de los mejores miradores y un sitio ideal para hacer fotos. Concretamente, el dron se sitúa en el centro de la brújula de rosa de viento que se encuentra en el suelo del mirador.

[Un polémico tiktoker podría enfrentarse a una multa tras lanzarse al mar del Puerto de Alicante]

Acto seguido, el dron se pasea por toda la costa de la ciudad, dejando ver un espectáculo impresionante de la niebla que abraza los edificios, que, junto con las luces todavía encendidas del paseo marítimo de Levante, crea un ambiente mágico que nos regala de las mejores imágenes capturadas de la playa de Levante.

En los comentarios, algunos usuarios han compartido sus propias vivencias en la ciudad: "Mi querido mini Manhattan"; "Cuando me dicen que por qué no me voy de Benidorm"; "Benidorm no defrauda nunca"; "¡De película, brutal!", han sido algunos de los comentarios que los seguidores de Zowy Voeten han dejado en el video.

Hasta la fecha, el video, publicado el pasado lunes 20 de noviembre, ya acumula más de 19.500 reproducciones, cerca de 300 comentarios y ha sido guardado y compartido más de 2000.

[Regalan un coche al joven de Alicante con dos empleos que se ha hecho viral]

Sigue los temas que te interesan