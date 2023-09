Eso es lo que debes saber antes de adoptar una mascota

Llegar a casa y que te den la bienvenida, volver del trabajo y sentir su compañía tan relajante: tener un peludo en casa puede convertirse en una clara influencia en nuestro bienestar y felicidad. Una realidad que se repite en muchos hogares de la provincia de Alicante. Sin embargo, existen algunos factores que tomar en cuenta antes de querer darle un techo a nuestros animales.

La concejala de protección animal de la localidad de La Nucia, Jessica Jacqueline Gommans, explica la importancia de realizar una adopción responsable a la hora de querer ampliar la familia.

"Antes de nada, la adopción debe verse como algo bidireccional, no somos solo nosotros quienes elegimos a nuestra mascota, sino ella la que nos elige a nosotros también", declara Jessica. "Tenemos que entender que un animal no es un capricho y que debemos considerarlo como un hijo más, con las mismas responsabilidades", prosigue.

Responsabilidad

Muchas son las escenas de ternura y de emoción tras regalar un perrito o un gatito a nuestros hijos, amigos o familiares, abundando, por ejemplo, los vídeos de este tipo en épocas navideñas. "Una mascota no es un juguete", así lo afirma Jessica, quien hace énfasis en que "un hogar perfecto para una mascota es aquel lleno de amor y responsabilidad y no podemos considerar una mascota como el resultado de un capricho y luego no hacerse cargo de ella".

[Nueve playas de Alicante donde poder pasar el día con tu perro]

Por otra parte, Jessica hace hincapié en las responsabilidades y obligaciones que los dueños de mascotas tenemos tras la nueva ley de Bienestar Animal, aprobada este viernes 29 de septiembre. Entre otras medidas, la ley incluye medidas como contratar un seguro civil obligatorio para dueños de perros, poner un microchip obligatorio a los gatos, una medida hasta ahora solo obligatoria para los perros, así como la obligación de esterilizar a los gatos antes de los seis meses de edad.

¿Y si mi peludo se pierde?

Cuando ocurre la desgracia de no encontrarnos con nuestro peludo en casa, aunque a menudo escandalizados y asustados ante esta situación, debemos guardar la calma y aplicar los siguientes pasos.

[Estos son los parques de Alicante en los que puedes soltar a tu mascota para jugar]

Jessica Gommans destaca la importancia de llamar a la policía local para notificar la pérdida de nuestro peludo. "Por esta razón es tan importante que nuestra mascota lleve microchip, de esta forma, se la podrá identificar en caso de encontrarla", afirma. "El microchip es el DNI de nuestras mascotas", destaca.

Con la aprobación de la nueva ley de bienestar animal, todas las mascotas con microchip quedan registradas en la página web del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía y de Équidos de la Comunitat Valenciana, RIVIA, facilitando así la localización de los animales.

En el caso contrario, si encontramos con un peludo perdido por la calle, lo "último que tenemos que hacer es llevárnoslo a casa", destaca Jessica, quien afirma que existe un proceso para este tipo de situaciones. "Siempre lo primero es llamar a la policía y dar el aviso del encuentro del animal, lo segundo sería avisar a la consejería y, lo tercero, llamar a la protectora más cercana", afirma, además de avisar en la página web del RIVIA.

[El mayor complejo turístico para perros de España está en un pueblo de Alicante]

Sigue los temas que te interesan