Estos son los parques de Alicante en los que puedes soltar a tu mascota para jugar

Para aquellos que tienen mascota se hace imprescindible que la ciudad en la que viven cuente con espacios adaptados en los que los animales puedan correr y jugar sin peligro. La ciudad de Alicante cuenta con varios parques caninos por toda la ciudad, así como algunas playas en las que también está permitida la entrada de canes.

El parque Sergio de Melgares es uno de los más conocidos por los amantes de los animales, pero hay algunos más que vale la pena visitar, puesto que cuentan con bebederos, zona de pipi-can y juegos agility para las mascotas.

El parque canino de la Tuna está situado en la ladera del Monte Benacantil, en el céntrico barrio de San Antón. Además, en la cima de la montaña se encuentra el castillo de Santa Bárbara. Fue construido en honor de los tunos, una de las agrupaciones musicales más antiguas surgidas en España. El parque cuenta con zonas verdes, paseos cubiertos con arena y una gran fuente, así como una zona para que los animales puedan beber agua. Además, tiene un pequeño recinto vallado donde poder soltar a los perritos para jugar. Los usuarios le dan una puntuación de 4 sobre 5 en Google Maps.

En el barrio de San Blas se encuentra el parque canino Nuevo San Blas, situado en la calle de Pontevedra. Es un parque pequeñito de arena, aunque los dueños que pasean allí con sus mascotas se quejan de la “falta de iluminación”, así como de la "escasez de papeleras y bancos para sentarse". Los usuarios de Google Maps lo califican con un 3,4. Por la zona de Gran Vía hay otro parque canino bastante amplio, pero se encuentra cerrado permanentemente.

Campello y la playa de San Juan

La playa de San Juan también cuenta con un parque para perros. Este es el parque de Sergio Melgares situado en la avenida de las Naciones. El PAU 5 es un parque bastante amplio, pero sin vallar. Cuenta con lagos artificiales, césped, senderos, y hasta una zona de pipi-can. Los dueños de mascotas suelen quedar en él para que sus perros socialicen, pero además se organizan actividades para que los humanos practiquen deporte con sus mascotas.

En 2018 se celebró la primera edición de Can We Run, un maratón canino. El año pasado se llevó a cabo de forma virtual, y los beneficios fueron destinados a la asociación Galgos 112. Pero si hay una zona especial en el parque de la playa de San Juan es sin duda El Rinconcito, un árbol de metal en el que los propietarios de perros fallecidos colocan cintas de colores en honor a sus mascotas. Los usuarios le ponen un 4,5.

"El rinconcito", monumento para recordar a las mascotas en Alicante.

El parque de perros Camino del Faro está cerca del Cabo de las Huertas. Es una pequeña zona de paseo libre para mascotas. El parque cuenta con una fuente adaptada para que beban los perros, algunos bancos y algunos árboles de pino que proporcionan algo de sombra para verano. Sin embargo, los usuarios le dan un 3,8 en Google Maps y destacan su “reducido tamaño”.

El parque canino de El Campello se encuentra a tan solo 500 metros de la playa perruna de la localidad, Punta del Riu. En él, los perros pueden estar sueltos y jugar con otros canes. El parque cuenta con césped natural, árboles, bancos, juegos Agility, y además está vallado para la seguridad de las mascotas. El Campello cuenta con una zona de pipi-can en la céntrica calle ‘Alcalde Pepe Carratalá’, y otro parque de mascotas más en la calle Vall de Laguar, junto a la urbanización Albayna. Tiene un 4,5 de puntuación en Google Maps.

Zona de juegos Agility en el parque canino de El Campello.

Tómbola y San Vicente

El parque de perros de la Tómbola no destaca por su gran tamaño, pero su suelo cubierto de césped lo hace un sitio ideal para proteger las patitas de los canes, sobre todo de las altas temperaturas veraniegas. Hay árboles que aportan sombra, y el parque destaca por su enrejado. Aunque los usuarios se quejan de la falta de bancos, fuentes y algún dispensador de bolsas para recoger las cacas.

El parque de perros de Haygón está en San Vicente del Raspeig. El suelo es de tierra y no hay árboles que den sombra, por lo que no es muy recomendable visitarlo cuando hace mucho calor. Hay terreno suficiente para soltar a los perros y que corran libremente. Lo que más destacan los usuarios sobre él es la altura de sus vallas y la resistencia de su doble puerta para que los animales no puedan escapar. Este parque canino cuenta con bebedero para perros. La puntuación que tiene en Google es de 3,8.