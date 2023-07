Altea ofrece su castillo festero a Villajoyosa por no tener el suyo listo a tiempo para las fiestas

Las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Santa Marta de la localidad alicantina de La Vila Joiosa tendrán que celebrarse este año con un castillo festero prestado por el Ayuntamiento de Altea, puesto que el encargado por el consistorio vilero no está listo para los festejos que se inician el lunes próximo.

La vecina localidad de Altea se ha ofrecido a prestar el castillo de sus fiestas y, de hecho, el montaje de esta estructura ha comenzado ya este jueves en La Vila Joiosa y se prolongará durante todo el fin de semana, ha informado este jueves el consistorio de La Vila Joiosa.

El nuevo gobierno vilero, del PP, ha criticado en un comunicado que el anterior gobierno socialista solicitó un informe técnico sobre el estado del castillo festero, que concluyó con la recomendación de no utilizarlo "por no ofrecer márgenes reglamentarios frente a la estabilidad de la estructura".

En ese momento, el entonces ejecutivo anunció que había encargado la construcción de otro castillo, por 54.500 euros, para sustituir el que no cumplía la normativa, pero el actual gobierno ha informado de que los trabajos no se han concluido a tiempo porque aún falta la pintura y decoración de la fortaleza.

Así, según habría comunicado el profesional contratado para la pintura del castillo, "no es posible finalizar la pintura y decoración del castillo a tiempo para su instalación".

Por ello, el actual concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, ha solicitado a la Federación de Moros y Cristianos Sant Blai de Altea y al Ayuntamiento alteanense la cesión de su castillo de fiestas: "Estamos muy agradecidos a la predisposición, ayuda y colaboración que nos han prestado, desde el primer momento, tanto el presidente de la federación festera, Vicent Lloret, como el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Altea, Joaquín Devesa", ha indicado.

"Un plan alternativo"

El actual concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, manifiesta que “desconocemos si existe algún documento que fije las condiciones de construcción del nuevo castillo, ni siquiera los plazos de entrega. Y sin embargo, Isabel Perona sí anunció a los festeros que el castillo estaría listo para los actos previstos el 15 de julio”. Jaime Santamaría señala también que “además, y estando ya en funciones, Isabel Perona emitió una nota de prensa el 5 de junio anunciando que el Ayuntamiento ya había iniciado los trámites para disponer de un nuevo castillo para las fiestas de Moros y Cristianos que se ajustara a la normativa de seguridad”.

Santamaría explica también que “al asumir la concejalía, constaté que no había sido contratada la pintura de castillo, por lo que el 28 de junio se firmó el correspondiente contrato con un profesional competente.

Sin embargo, la mercantil contratada para la construcción del castillo lo entregó el 5 de julio, por lo que hasta los días 6 y 7 de julio no se iniciaron los trabajos de montaje y, por tanto, hasta el día 8 de julio no se pudieron iniciar las tareas de pintura sobre el castillo montado. Aún así, el día 17, el profesional contratado para la pintura del castillo ha presentado un informe técnico en el que manifiesta que no es posible finalizar la pintura y decoración del castillo a tiempo para su instalación.

Ante esta situación, el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, concluye que “había que buscar un plan alternativo y garantizar que nuestras fiestas dispusieran de un castillo, puesto que es un elemento esencial de sus actos”. Para ello, Santamaría ha solicitado a la Federación de Moros y Cristianos Sant Blai de Altea y al Ayuntamiento alteanense la cesión de su castillo de fiestas.

El castillo de fiestas estará montado en la misma localización en que estaba prevista anteriormente, sobre la arena de la playa centro.

