Barcala pide el voto útil: "Alicante es es fundamental para que el Partido Popular gane las elecciones"

El alcalde de Alicante y presidente local del PP, Luis Barcala, ha realizado este jueves una llamada al voto útil al Partido Popular en las elecciones generales del próximo domingo. Así, presenta a su formación como la única alternativa "para erradicar de España al sanchismo, que está arruinando a todas las familias, empresarios y autónomos".

Barcala ha participado en un acto electoral en la Plaza de las Flores del Mercado Central, en compañía del vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, y de varios integrantes de la candidatura popular al Congreso por la provincia de Alicante que lidera Macarena Montesinos.

"La provincia de Alicante es fundamental para el desenlace del 23-J y para que el Partido Popular gane las elecciones generales", ha destacado el primer edil. "Prometimos un esfuerzo el 28 de mayo para dar un vuelco a la situación política en España y eso el partido lo reconoce con la presencia en nuestra ciudad de sus primeros espadas, como es el caso este jueves de Pedro Rollán, para respaldar nuestra candidatura", ha agregado.

El también presidente local del PP ha anticipado su gratitud y reconocimiento a todas las personas que van a formar parte de las mesas electorales este domingo, "así como a los interventores y apoderados de nuestro partido y los de todas las demás formaciones porque va a ser una jornada durísima". Un aspecto del que responsabiliza a Pedro Sánchez "al fijar esta fecha con la intención de desalentar a todo el mundo a la hora de votar. Y la respuesta tiene que ser abrumadora con una alta participación que lo diga muy claro: no a Sánchez y no al sanchismo".

"Es el momento de rebelarse contra el sanchismo, que en materia económica nos sale carísimo a todas las familias españolas", ha recalcado Barcala. "Por eso el PP propone un programa que empieza por aliviar la presión sobre los bolsillos de todos los españoles, que es donde debe estar. Y por ello defendemos la bajada de impuestos, la reducción del coste de la cesta de la compra, alivio para los autónomos y empresarios, que son los que generan empleo y riqueza y no se les puede estrangular", ha incidido.

Barcala ha señalado que hasta los propios socialistas reniegan del sanchismo. "Yo me encuentro por la calle con votantes socialistas, que me dicen que quieren recuperar su partido y poner fin al secuestro del socialismo por el sanchismo", ha explicado. "Y de eso va la cita de este domingo: de acabar con un régimen radical, que está arruinando a las familias españolas, perjudica la imagen de España en el exterior y no tiene futuro. Y a todo ese lastre da respuesta contundente el PP con ideas claras y con sentido de Estado; pensando en todas las personas, por encima de los intereses partidistas".

"Hacemos una llamada al voto útil que propicie una mayoría fuerte, suficiente y consistente al Partido Popular, que permita erradicar el sanchismo de este país. Un voto para un partido, para un gobierno, para cambiar las cosas y mejorar España", ha concluido.

Rebaja del IVA en alimentos

En el marco del Mercado Central de Alicante, el vicesecretario nacional ha destacado que en los dos últimos años la inflación y su efecto sobre la cesta de la compra han subido un 25 % y por encima del 31 % desde que comenzó el mandato de Pedro Sánchez.

"Eso, unido al incremento de las hipotecas, hace que llegar a final de mes se haya convertido en una misión imposible. Y por ello, el candidato a la presidencia Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a impulsar en su primer consejo de ministros una rebaja del IVA del pescado, la carne y las conservas. Esa medida, sumada a la reducción de la tarifa del IRPF a todas las rentas que no superen los 40.000 euros permitiría aliviar ese incremento de gastos generado por la inflación y el exceso de recaudación del Estado de más de 42.000 millones de euros cuando peor lo pasaban las familias, los autónomos y las pymes".

Rollán ha recalcado el "compromiso" del PP con los autónomos, "que hacen un esfuerzo soberano a diario por levantar las persianas de sus talleres, comercios, fábricas e industrias; y en pro de su conciliación, cuando necesiten contratar a alguien tendrán una tarifa de cero euros durante el primer año". También ha abogado por mejorar la Ley de Segunda Oportunidad "porque acertar a la primera en el emprendimiento es complicado y ese hándicap no puede suponer un lastre para la puesta en marcha de nuevas empresas y generar empleo".

Rollán ha subrayado la importancia de que todos los solicitantes de voto por correo completen los trámites para ejercer su derecho hasta este viernes. "Hasta trescientos mil españoles se pueden encontrar en esa situación y es muy necesario que de las urnas salga este domingo un Gobierno sólido, fuerte y ampliamente respaldado por los ciudadanos de este país".

"Es muy importante ir a votar el domingo", ha agregado el vicesecretario nacional en referencia al 23-J, "porque, a diferencia del triunvirato de perdedores que vimos en el debate televisivo del miércoles, el PP quiere gobernar en solitario con el amplio respaldo de todos y cada uno de los españoles".

