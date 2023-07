Feijóo promete en Alicante mejorar la financiación valenciana ante 1.500 cargos y simpatizantes

Alberto Núñez Feijóo ha visitado en un mismo día de campaña dos regiones donde el PP mantiene una relación distinta con Vox: Murcia, donde los de Santiago Abascal han bloqueado el Gobierno, y Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón será investido mañana president al frente de un Gobierno de coalición con esta formación.

En ambos territorios ha llamado al voto útil, a concentrar las papeletas en el PP, pero ha variado su forma de hacerlo. Si en la Región de Murcia ha llegado a calificar a Vox de "aliado" del sanchismo, en la Comunidad Valenciana ha explicado que el PP quiere ganar "de forma clara" y "no se trata de derrotar a nadie".

Tampoco se trata, ha agregado sin mencionar a Vox, de evitar "que otro gobierne" sino de que España tenga un país con un Gobierno "sin más socios que los votos que salgan directamente de la urna".

"Sin más ánimo de revanchas o venganzas, sino con el único ánimo de servir y poder decir cuando acabe tu mandato que has cumplido tu deber, que no has mentido a la gente", ha recalcado en el Auditorio Provincial de Alicante (ADDA), junto a Mazón y frente a 1.500 cargos y simpatizantes.

Feijóo ha llamado a "sustituir alianzas y pinzas" por "pactos de estado por la igualdad, la educación, la sanidad, los fondos europeos, o el agua". Así, en la Comunidad Valenciana no ha entrado al cuerpo a cuerpo con Vox, ni ha defendido que votar a Santiago Abascal suponga un voto útil al sanchismo.

Por contra, ha centrado sus críticas en los pactos de Pedro Sánchez y en el 26 aniversario del asesinato a manos de ETA del edil del PP Miguel Ángel Blanco ha dicho que su partido no perdonará que el PSOE dijese -lo afirmó el delegado del Gobierno en Madrid y después rectificó- que Bildu ha hecho más por la democracia española que el PP.

[Feijóo arropa a Mazón en las Hogueras de Alicante en pleno debate sobre el modelo de pactos con Vox]

Feijóo también ha arengado a los suyos para que no den la campaña por ganada por ganar un debate, una "soberbia" en la que, ha recalcado, no pueden caer.

También ha reiterado sus críticas por votar un 23 de julio con temperaturas de riesgo en España, aunque se ha mostrado confiado de que "pase lo que pase, sea cual sea la temperatura, España va a llenar las urnas de cambio".

Con la Comunidad Valenciana se ha comprometido a lograr una financiación autonómica que no sea inferior a la media española y también a que, al igual que el resto del sureste peninsular, reciba "excedentes" de agua.





