"Porque ni podemos ni queremos olvidar": Alicante homenajea a Miguel Ángel Blanco

"Porque ni podemos ni queremos olvidar". Así ha homenajeado este miércoles el Ayuntamiento de Alicante a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo en el 26 aniversario del asesinato del joven político vasco por la banda ETA.

El homenaje ha comenzado con la lectura del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco por parte del alcalde Luis Barcala. "Nuestro país tiene un largo historial de sufrimiento terrorista: 1.451 víctimas mortales, cerca de 5.000 heridos, 167 secuestros terroristas, decenas de miles de extorsionados, exiliados y una dimensión de la amenaza que ha condicionado nuestra historia reciente durante cinco décadas".

"La organización terrorista ETA ha sido el principal causante de este mal absoluto, injustificable y totalitario, desde la primera víctima hasta la última", ha proseguido el alcalde, como recoge el comunicado municipal. "Todas las víctimas del terrorismo son héroes de la democracia porque su asesinato fue injusto. Lo que une a todas las víctimas del terrorismo es la voluntad fanática de sus asesinos de perturbar la convivencia para obtener el poder a través de la intimidación y el asesinato".

"Miguel Ángel Blanco, un hombre joven, una persona de bien, un ciudadano comprometido fue torturado durante 48 horas y asesinado por ETA, a pesar de los millones de españoles que exigimos su liberación sin condiciones", ha continuado Barcala. "Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un símbolo de libertad y concordia frente a la barbarie. En estos días nos reunimos en calles y plazas de toda España pare defender la memoria de Miguel Ángel frente al olvido interesado, frente al desistimiento, frente a la distorsión de su historia como estrategia para la consecución de objetivos ilegítimos".

Y ha añadido que "es una anomalía democrática que partidos que legitiman a ETA en sus fines y medios, que no la condenan, que llevan terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales, que no han realizado la más mínima autocrítica, hayan sido decisivos en la gobernabilidad de España. Es inmoral el poder político que se les ha regalo a aquellos que todavía hoy no reprueban el crimen de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo".

El alcalde ha recalcado que defender la memoria de Miguel Ángel Blanco contra el olvido "es defender el Estado de derecho, propugnar la centralidad de las víctimas del terrorismo, reconocer nuestra pluralidad, cuidar nuestros acuerdos de convivencia libre y democrática en donde no deben tener cabida las ideologías legitimadoras de la violencia terrorista, por respeto a nosotros mismos y al orden constitucional".

"Porque ni podemos ni queremos olvidar", ha concluido. "Miguel Ángel es nuestro referente y es nuestro deber transmitir a los jóvenes su historia, que es parte fundamental de la historia de la España democrática".

Contra el olvido

Al término del homenaje, Barcala ha destacado que "este homenaje lo estamos haciendo en un momento especial, en el que parece que nada ocurrió; que todo hay que olvidarlo y que las víctimas de ETA, que en definitiva somos todos los españoles, debemos ignorar que el brazo político de la banda terrorista sigue hoy activo y presente en las instituciones, al tiempo que se jacta de marcar la pauta de la política en toda España".

