La clínica capilar de Cristiano Ronaldo se desmelena en Alicante: "Cogemos 50 consultas al día"

Si los potenciales clientes no vienen a nuestras clínicas, nosotros iremos a nuestros potenciales clientes. Eso es lo que ha debido pensar Insparya, la clínica capilar cofundada por el empresario Paulo Ramos junto con el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, cuya imagen actúa como reclamo publicitario y cuyo dinero actúa como músculo financiero de este grupo portugués.

Así, con el rostro del astro luso bien visible, damos con los anuncios que estos días circulan en redes sociales sobre consultas gratis en Alicante, una de las capitales de provincia o grandes ciudades escogidas este 2023 para valoraciones capilares. Y es que, ante la falta de clínicas físicas, solo están en Madrid, Marbella y Valencia, sin olvidar una amplia extensión por Portugal, de donde este grupo empresarial, o Milan, sus doctores acuden cada mes a hoteles para hacer las primeras tomas de contacto.

En Alicante estarán el próximo jueves 16 de marzo durante todo el día en el hotel Melià y no, no es la primera vez que vienen sus especialistas. Desde que empezaron este tipo de salidas médicas en 2022, han sido seis las ocasiones, y en 2023 no han fallado ningún mes, aseguran fuentes de la compañía. También han estado y van a estar en Barcelona, Málaga, Valladolid, Pamplona, Bilbao y Zaragoza, entre otras. Se prevé que el ritmo no pare en este año.

[Cristiano Ronaldo alquila la clínica 'maldita' de Marbella por 20.000 euros al mes para injertos capilares]

Un ritmo alto que se explica por la alta demanda que están encontrando. Fuentes internas señalan que ya se están agotando las citas previstas para toda la mañana, tarde y cerca de la noche del próximo jueves en Alicante

"En Alicante estamos teniendo muy buena acogida y hasta el momento siempre hemos llenado las agendas de los equipos médicos que llevamos para hacer consultas, lo que supone una media de unas 40-50 consultas al día", señalan a este medio desde la compañía. Medio centenar de consultas, sobre todo de hombres, informan, "pero cada día hay más mujeres interesadas en los trasplantes y tratamientos capilares ya que, como sabemos, la alopecia es una enfermedad con muchas implicaciones emocionales y en la mujer es un tema muy preocupante".

En busca del cliente extranjero

¿Qué papel juega Alicante en una clínica capilar como esta, cuya publicidad sostiene que han realizado ya 50.000 intervenciones? "Alicante es una ciudad muy importante para Insparya a nivel estratégico", responden. "Sin duda, Alicante es una ciudad clave en nuestra estrategia de crecimiento y forma parte de una Comunidad Autónoma muy importante para Insparya por la fuerte demanda", añaden estas fuentes.

Se refieren así a Valencia, ciudad escogida con precisión junto con Madrid o Marbella, sus otras sedes, que se explica no solo por "su ubicación excelente" o por "sus habitantes", "sino también por los clientes extranjeros que visitan la zona". Este triángulo representa un nicho específico para el turista que no solo va a injertarse pelo, sino a hacer turismo. Se ha visto en Estambul (Turquía) y se está viendo también en España.

De ahí se explica que, de momento, la compañía no se plantee abrir nuevas sedes en España, ya que con únicamente tres pueden dar respuesta a la demanda que también le llega a través de sus visitas itinerantes de otras ciudades.

Por último, les preguntamos cuánto cuesta injertarse pelo en esta clínica. Para empezar, no responden con claridad. "El valor del trasplante capilar depende de varios aspectos, como la cantidad de unidades foliculares que el paciente necesite o la calidad de la zona receptora. En base a un diagnóstico personalizado se prepara un presupuesto, al que ofrecemos vías flexibles de pago y financiación. Más allá del precio, en Insparya apostamos por la profesionalidad y experiencia de los equipos, la innovación tecnológica y el cuidado y seguimiento del paciente para conseguir los resultados esperados", sostienen.

Su precio, si atendemos a algunos foros de Internet donde hay opiniones muy favorables y otras muy descontentas con este tratamiento, apuntan al rango que va de los 4.000 a 7.000 euros.

Sigue los temas que te interesan