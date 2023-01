València se une a las críticas y memes de la canción de Shakira a Piqué: "Tengo un piquete cabrón"

'Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú-uuu'. Cuatro días después de la publicación de la sesión #53 de Bizarrap y Shakira, quedan pocas personas en el mundo que no hayan escuchado esta canción o su polémica letra, en la que la colombiana habla de forma muy explícita de su ruptura con su exmarido y exjugador del Barcelona, Gerard Piqué.

La polémica ha llegado a las calles de València donde el conocido grafitero J.Warx ha pintado un grafiti en forma de 'meme' en relación a la última canción de Shakira, que ya acumula más de 126 millones de visualizaciones en Youtube desde su publicación la pasada semana.

"Tengo un piquetee cabrón" y el dibujo de un reloj de pulsera de la marca Casio en negro, han sido los elemtos elegidos para la obra del artista callejero, que ya se puede apreciar en una de las calles de la capital valenciana.

"Lo he pintado para pasármelo bien, para mantener un diálogo con la gente, como si fuera un chiste o un meme", bromea J.Warx en declaraciones a EFE TV.

El artista callejero valenciano, conocido por pintar murales relacionados con temas de actualidad que se convierten en virales, señala que lo que ha querido hacer con este grafiti es una interpretación "graciosa" de la canción de Shakira y del productor argentino Bizarrap, "BZRP Music Session #53", y sobre la polémica que ha generado.

En la canción, Shakira lanza frases dirigidas a su expareja, el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".

Va aún más allá y no deja lugar a dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

A juicio de J.Warx, en la canción "hay una frase necesaria: tengo un piquete cabrón", que ha plasmado en su obra, junto a un enorme reloj casio de color negro, en el que se lee, en los dígitos horarios, la palabra "bebé".

El artista callejero cree que la canción ha tenido el efecto que la cantante colombiana quería, pero reflexiona: "no nos olvidemos que llorar es igual de importante que facturar. Hay que hacer las dos cosas".

La canción de Shakira y Bizarrap consiguió en poco más de 42 horas algo más de 72 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en la canción más escuchada de Spotify.

Esta canción no es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura, pues el año pasado presentó dos sencillos -"Te felicito", con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y "Monotonía", en colaboración con Ozuna- con mensajes alusivos a su expareja.

El pasado diciembre la colombiana y el exfutbolista firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, en Miami.

