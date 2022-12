El Gordo en Alicante: así (de bien) ha sonreído la suerte a la provincia a lo largo de la historia

Y llegó el día. Un año más, el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá suerte solo en unos pocos agraciados que escucharán su número premiado de la boca de los niños de San Ildefonso. La suerte, en contra de lo que se piensa, no va por barrios, ya que depende del volumen de números de la Lotería vendidos. Y es en Madrid donde más se compra desde la creación de este sorteo en 1812.

[Dos millones de euros del cuarto premio vuelan a El Altet : "Haré un viajecito a Galicia"]

La capital de España (y toda su región) ha gastado este año 528 millones de euros en décimos. Le sigue Andalucía, la autonomía más poblada de España, con 448 millones. Detrás, Cataluña ha desembolsado 413 y la Comunidad Valenciana 379 millones de euros.

Así se explica que en Madrid haya tocado el Gordo la friolera de 82 veces, la mitad, 42 en Barcelona. Estas dos grandes ciudades son excepciones ya que el resto que les sigue guardan estadísticas más parejas. El mayor premio se ha ido a Sevilla en 17 ocasiones, en 14 a Bilbao, 13 a Valencia y Zaragoza, 12 a Cádiz, 10 a Málaga y 9 a Granada y 7 a Alicante.

Y es que Alicante ciudad tuvo que esperar casi un siglo, hasta 1900 para conocer el primer premio, el 26.285, un único agraciado que, para más inri, fue a parar a la Vila Joiosa. Luego le seguiría el año 1906 cuyo 34.746 sonrió a una fábrica de tejidos de la ciudad.

Más adelante, en plena guerra (1937), tocó el 01.165 en Alicante, un millón y medio de pesetas que no fue a parar para ningún ciudadano, ya que no estaban para dispendios, para un sorteo que se celebró en Barcelona. Durante el Franquismo, el Gordo pasaría de largo en Alicante y no fue hasta 1987 cuando el 20.087 sonó la campana y el barrio de Benalúa se bañó en oro gracias a sus 25 millones de pesetas.

Pero es el nuevo siglo cuando Alicante parece abonada a la buena suerte. 2006, 2007, 2010 y 2012 han sido las últimas siete ocasiones.

Que Alicante sea una de las primeras ciudades del ranking tiene más mérito si tenemos en cuenta que, de los 211 sorteos celebrados hasta la fecha, el Gordo ha caído en 345 ciudades y pueblos diferentes.

Por provincias, la alicantina es la cuarta. Lo encabeza, de nuevo, la Comunidad de Madrid con 107 Gordos, le sigue Cataluña con 68, la provincia de Valencia es la tercera con 36 y Alicante a continuación con 29. Cerca le sigue la vecina Murcia y Málaga, con 26 y Málaga.

Y, ¿por municipios alicantinos? Sin contar la capital, también han sido agraciados Almoradí (1980), El Campello (1993), Novelda (1998), Elche (1999 y 2018), Elda (2002), Benidorm (2006, 2012 y 2018), Onil (2006), Torrevieja (2008), Callosa de Segura y Santa Pola (2012), San Vicente del Raspeig (2012 y 2019), Orihuela (2018) capital, La Vila Joiosa (2018), Moraira y Alcoy (2019) y Xàbia (2020), donde tocó por última vez.

Otros artículos de Lotería de Navidad 2022...

Sigue los temas que te interesan