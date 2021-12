Dos millones de euros del cuarto premio vuelan a El Altet : "Haré un viajecito a Galicia"

La administración de la Lotería situada en la calle Valencia de El Altet, una de las pedanías más pobladas de Elche, ha repartido 2 millones de euros de uno de los cuartos premios del sorteo de Navidad, el 42.833. La lotera María Asunción Blasco confirma que han repartido 10 series, "y todas en ventanilla".

¿A quién han ido a parar? Difícil saberlo teniendo en cuenta que este enclave, pegado al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, es no solo zona de paso, sino también del turista de residencia de Elche ciudad, a 13 kilómetros, y de otros puntos del país como Madrid o País Vasco, preferentemente.

De momento, el único agraciado que asoma por un establecimiento que ya ha sido rociado varias veces con champagne es José Luis, gerente del bar El tiburón, en la vecina Arenales del Sol. Con una copa en la mano y sin dejar de atender a llamadas de familiares y amigos, asegura que no ha pensado muy bien a qué destinará los 20.000 euros del décimo que le ha tocado. "De momento, te puedo decir que quiero hacer un viajecito por Galicia", apostilla.

¿Por qué se decantó por esta administración para adquirir el décimo? Le preguntamos. "A veces vengo y compro algo de Lotería sin saber qué número cojo, la verdad", reconoce. "Y en esas que ha caído". A él, en cierto modo, ya le cayó la Lotería este verano y otoño cuando el Ayuntamiento ha podido derribar y retirar los restos del Hotel Arenales del Sol, a cuya desvencijada estructura daba su bar, después de estar plantado comiéndole terreno a la playa durante 50 años desde que cerró sus puertas. Y de nuevo el mar del norte parece el destino de nuestro protagonista.

Un quinto el año pasado

Esta administración de la Lotería y Apuestas del Estado ya repartió uno de los quintos premios el año pasado, "pero si te soy sincera no me acuerdo cuánto dinero repartimos", afirma Ana Javaloyes. Ella y su suegra María Asunción Blasco la abrieron hace 11 años y, más allá de 2020, anteriormente solo habían repartido "algo de lotería diaria".

"Yo he estado toda mi vida vendiendo en un receptor mixto de quinielas, bonoloto y loterías y hace más de una década decidimos abrirla", añade Blasco sobre el premio. Ninguna de las dos se ha quedado con nada del décimo ganador. "No estoy disgustada por eso", asegura María Asunción. "De verdad que no, no hay nada de sensación agridulce o mezclada. Simplemente estoy contenta".

Sigue los temas que te interesan