¿Cuál es el hotel de Alicante que se ha colado en el 'top 5' de los más navideños de Europa?

La ciudad alicantina del juguete, Ibi, presume de tener el único hotel del mundo dedicado precisamente al mundo del juguete 'made in' España. Un lugar de diversión que enamora a cualquier niño o niña, y por qué no, también a algún adulto.

El Hotel del Juguete de Ibi guarda una especial relación con la Navidad, la época de mayor esplendor del año para la época juguetera. Habitaciones exclusivas dedicadas a la visita de los Reyes Magos, fiestas con temáticas navideñas o una visita en tren hasta la casa de sus majestades.

Todo eso ha llamado la atención a la compañía líder en reservas de alojamientos turísticas en línea, Booking, que ha destacado este hotel alicantino como uno de los cinco más navideños de toda Europa. Un reconocimiento que comparte con otros hoteles de diferentes partes del mundo: Airelles Courchevel en Courchevel (Francia), The Landmark London en Londres (Reino Unido), The Dolder Grand en Zúrich (Suiza) y el Hotel Four Seasons en Madrid (España).

Hotel del Juguete

Habitación Baltasar by Hot Wheels.

Ni museo ni tienda ni ludoteca, el Hotel del Juguete de Ibi deja claro que son un lugar de alojamiento en el que está prohibido aburrirse, eso sí. En la cuna alicantina del juguete, hay un rincón reservado exclusivamente para niños con juguetes, videojuego, y como ellos mismos describen "color a tutiplén". Pero además del servicio hotelero, también organizan actividades y excursiones para toda la familia.

Como no podía ser de otra forma, las habitaciones están ambientadas en juguetes y personajes animados. Nancy, Barriguitas, Playmobil Superior, Nenuco, Pin y Pon, Super Wings, Lego, Invizimals, Barbie, Fisher Price y Mr. Potato, son algunos de sus protagonistas.

Hay algunas habitaciones todavía más especiales para estas fechas navideñas, como la habitación de Gaspar, Melchor y Baltasar 'by Hot Wheels'. Pero no son los únicos elementos navideños de Hotel de Juguete de Ibi. Su equipo nos habla de la organización de una Nochevieja muy especial, enfocada en un público familiar. La noche de los Reyes Magos es la más esperada del año porque Sus Majestades de Oriente reparten personalmente los regalos a sus pequeños huéspedes. Por último, tienen hasta un tren propio con el que te enseñan rincones tan especiales de Ibi como la Casa de los Reyes Magos.

"Una casa llena de magia e ilusión, un lugar temático donde conocerán dónde llegan todas las cartas que les envían a los Reyes Magos, cómo éstos pueden leer los millones de cartas que les llegan", describen desde el Ayuntamiento de Ibi.

