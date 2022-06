La Almadraba de Alicante será testigo del mayor evento en el mar para personas con discapacidad

La playa de La Almadraba en Alicante recupera tras dos años de parón por la pandemia la Jornada de La Mar Solidaria, el mayor evento para personas con discapacidad en el mar. Más de 400 personas participarán el próximo 4 de junio en la IV edición de este evento, que tiene como objetivo fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas relacionadas con el mar, su entorno terrestre y el medio acuático.

La jornada de La Mar solidaria, en la que han colaborado las asociaciones Upapsa y Cocemfe de la provincia de Alicante, contará con gran número de instructores federados, voluntarios cualificados y apoyo de personal sanitario.

Las instalaciones del Club Náutico Alicante Costa Blanca, en el entorno de la playa de La Almadraba, han sido el lugar elegido para llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el mar. Entre los deportes, que se desarrollarán de 10 a 14 horas destacan: bautismos de buceo, remo y piragua, vela ligera, pádel surf, marcha nórdica, rugby, fútbol playa, parasailing adaptado y hasta una travesía a nado.

Participantes de La Mar Solidaria.

Las jornadas de La Mar Solidaria surgieron en 2017 como iniciativa de un grupo de amigos, relacionados con el ámbito del deporte acuático. Ahora, que la situación sanitaria ha mejorado han recuperado este día, que está "pensado para ellos".

El portavoz del evento, el nadador alicantino Jorge Crivillés, cuenta que es una jornada muy especial, que está pensada no solo para las personas con discapacidad, sino para sus familiares y voluntarios, que forman parte del evento. "Algunos de ellos no habían visto antes el mar o no habían practicado nunca paddle surf", explica contando la "ilusión" con la que todos viven este día.

El deporte no será el único protagonista de la jornada porque también habrá música, espectáculo de magia, bailes de zumba, y una gigantesca paella para los asistentes. Se trata de un reconocido evento sin ánimo de lucro, que según destaca el portavoz "ha llamado la atención " en otras ciudades de España.

La Jornada incluye una gigantesca paella para los participantes.

Desde La Mar Solidaria han contado con el apoyo de diversas asociaciones y empresas que les han ayudado con su organización. El Ayuntamiento de Alicante y el grupo especializado de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, han colaborado con esta jornada, que cuenta con la Autorización del Servicio Provincial de Costas.

Asimismo, Jorge Crivillés explica que han echado en falta más apoyo por parte de los organismos públicos, porque la organización del evento no es algo sencillo, y les gustaría mejorarlo de cara a futuras ediciones.

Entre los colaboradores y patrocinadores se encuentran: Coca Cola, Fundación Juan Perán Pikolinos, Global Omnium, Atlántica Agricultura Natural, Mar Time, Acuárea, Rotary Club Alicante Lucentum, McDonald's, Torreblanca, Alicante Puerto de Salida, Aqualung, FASCV, Casco Antiguo, Guardia Civil de Alicante, GISED Alicante, Cruz Roja Alicante, La Costera, Mínguez de la Cal, Biorsi, Goya The Band y Coinbroker S.L.

