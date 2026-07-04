Carlos Pastor (Convega): "La Vega Baja reúne las condiciones ideales para tener un empleo y una vida de calidad"

La Vega Baja del Segura mira al futuro y lo prepara con una base económica sólida y una estrategia bien definida. Así lo defiende Carlos Pastor Ventura, presidente del Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), tras la aprobación de la cuenta general de 2025, un documento que confirma la buena salud financiera de la entidad con carencia de deuda, con alta liquidez y un patrimonio fortalecido.

En el último ejercicio, el resultado económico-patrimonial alcanzó los 490.207 euros, mientras que la liquidación presupuestaria arroja un resultado ajustado positivo de 123.459,83 euros.

“Esto nos permite consolidar lo que ya estamos haciendo y, sobre todo, ampliar nuestra capacidad para impulsar proyectos comunes en los 27 municipios de la comarca”, explica a EL ESPAÑOL. Una estabilidad que no se queda en cifras, sino que se traduce en acción con empleo, formación y promoción territorial como pilares de un modelo que busca cohesionar el conjunto de la Vega Baja.

Más allá del binomio sol y playa que tradicionalmente ha definido a municipios como Torrevieja o Orihuela, Convega insiste en diversificar la oferta turística. El objetivo, en este sentido, reside en atraer visitantes hacia el interior y redistribuir las oportunidades económicas. Para ello, se apuesta por experiencias sostenibles, como una red de ciclorrutas que atraviesa la comarca y permite descubrir sus pueblos desde otra perspectiva.

A esta estrategia se suma el impulso del turismo gastronómico, con la creación de un club de producto que pone en valor la huerta de la Vega Baja y su identidad culinaria. “Es una forma de atraer visitantes hacia los municipios donde se conservan los productos más auténticos y las formas tradicionales de cultivo”, subraya Ventura. En paralelo, iniciativas educativas como el programa “Descubre tu comarca” buscan sembrar ese mismo orgullo entre los más jóvenes.

Vida en la Vega Baja

Pero si hay un reto estructural que atraviesa la comarca es el de fijar población. La fuga de talento joven hacia las grandes ciudades sigue siendo una preocupación, y la respuesta pasa, según Convega, por alinear formación y empleo. En colaboración con Labora, el consorcio facilita que los municipios ofrezcan formación profesional adaptada a sus necesidades reales, desde sectores tradicionales hasta perfiles vinculados a la digitalización.

Porque la Vega Baja "también cambia". Su potente sector agrícola avanza hacia modelos cada vez más tecnológicos, donde el uso de drones, el análisis de datos o la optimización de cultivos requieren nuevos perfiles cualificados. “Ya no se trata solo de saber cuándo plantar o recoger, sino de interpretar información y aplicar tecnología”, apunta.

En este contexto, el discurso sobre las oportunidades en el territorio cobra una nueva dimensión. Lejos de la idea de que el empleo solo se genera en grandes ciudades, la comarca reivindica su dinamismo económico, apoyado en industria, agricultura y turismo. “Aquí se pueden generar oportunidades reales y empleo de calidad”, insiste el presidente de Convega.

Incluso el auge del teletrabajo abre una ventana inesperada. La Vega Baja se posiciona como destino atractivo para nómadas digitales gracias a su clima, su calidad de vida y unas infraestructuras cada vez más preparadas. Un equilibrio entre bienestar y conectividad que podría atraer talento externo y reforzar el tejido local.

Con una estrategia que combina tradición e innovación, la comarca dibuja un horizonte optimista. “El futuro está garantizado”, concluye Ventura, aunque con un matiz, pues no se trata de retener a toda costa, sino de ofrecer las condiciones para que quien quiera quedarse —o volver— pueda hacerlo.