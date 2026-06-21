Orihuela se renueva y apuesta este verano por el turismo consciente y familiar: "Queremos destacar nuestra riqueza ambiental"

¿Y si te dijeran que en la provincia de Alicante el turismo de verano va mucho más allá de la costa y de los planes playeros?

Este tipo de turismo, si bien muy necesario y asentado en la provincia, no deja de enfocarse en solo una parte de la población, pues algunas familias prefieren otros tipos de planes.

Precisamente para responder a estos deseos, el Ayuntamiento de Orihuela pone en marcha una amplia programación de rutas turísticas enfocadas a actividades ambientales, culturales y lúdicas durante todo el verano y para todos los públicos.

Bajo el paraguas de “Rutas, Visitas y Actividades Verano 2026”, la capital de la Vega Baja propone una agenda que combina patrimonio, ciencia y naturaleza, con el fin de acercar el entorno desde una perspectiva sostenible y familiar.

La iniciativa, que se desarrollará durante los meses de junio, julio y agosto, incorpora como principal novedad una línea de rutas centradas en la sensibilización ambiental. El objetivo, según destaca el concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, es “poner en valor la extraordinaria riqueza ambiental de Orihuela”, al tiempo que se fomenta el respeto por el entorno entre residentes y visitantes.

El calendario arranca en junio con dos citas ya consolidadas. La Ruta del Solsticio de Verano permitirá contemplar el singular juego de luces que ilumina la fachada de la Iglesia de Santiago, mientras que la Ruta de Teodomiro conmemorará los 1.313 años del Pacto de Tudmir en un año declarado institucionalmente como Año del Rey Teodomiro. A ello se suman propuestas familiares como la ruta infantil hernandiana, que acerca la figura de Miguel Hernández a los más pequeños a través del teatro y el juego.

Julio marcará el punto de inflexión con una programación más volcada en la naturaleza. Experiencias como “Noches Salvajes del Palmeral”, la observación de biodiversidad en la Albufera de La Glea o la actividad “Desamparados: Refugio de Nutrias” reflejan el nuevo rumbo hacia un turismo más consciente. Estas actividades convivirán con propuestas culturales y científicas, como las visitas al MUDIC con talleres de astronomía, en una apuesta por el conocimiento y la divulgación.

En agosto, la oferta mantiene su diversidad con recorridos por enclaves patrimoniales como el Museo de la Muralla, el Convento de Santo Domingo o la Huerta de Orihuela, junto a nuevas experiencias como la visita al Monasterio de San Juan o la apertura nocturna del Museo de Arte Sacro. Una programación que, en conjunto, busca redescubrir Orihuela desde múltiples miradas, integrando paisaje, historia y cultura.

Todas las actividades cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa a través de la web municipal, en un verano en el que Orihuela quiere posicionarse como un destino destacable dentro de la provincia por su patrimonio cultural, histórico y natural.