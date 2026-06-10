La animalista que denunció al hombre que será deportado por matar al gato de su expareja: "Gasté 400 € pero valió la pena"

Un mes y medio después del trágico caso de maltrato animal ocurrido en Torrevieja en el que un hombre mató a patadas y a palazos a la gata de su expareja, el responsable ha sido condenado a cinco años de expulsión del territorio nacional, gracias en parte a la enorme presión social ejercida por vecinos, asociaciones y animalistas de todo el país.

Por haber acabado con la vida de Nala en plena calle con el objetivo de causar el mayor daño emocional posible a su expareja, A. C. C. ha sido declarado culpable de un delito de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria por un juzgado de Torrevieja.

Cientos de personas han celebrado la deportación del maltratador en redes sociales tras más de 40 días exigiendo justicia para el animal.

Una de las personas más satisfechas con la decisión judicial es Beatrice Jallais, presidenta de SOS Ayuda Animal, la asociación que se ha personado como acusación particular contra el agresor.

La activista, que lucha a diario contra casos de maltrato en toda la provincia a través de su asociación sin ánimo de lucro, señala a este diario que está "muy feliz, porque por fin empezamos a obtener resultados reales con las denuncias".

Los costes de este proceso han sido asumidos íntegramente por la asociación, pues explica que tuvo que pagar abogado y procurador. En este caso, el coste ascendió a 400 euros, "que nadie te devuelve, pero merece la pena", porque después de muchos años luchando por la protección animal ha comprobado que "para que las cosas se muevan hay que llegar a la denuncia".

Jallais lleva muchos años rescatando animales, pero hace cinco años decidió dar un paso más creando la asociación para intentar conseguir ayudas económicas y ampliar la red de casas de acogida.

A pesar de estos momentos en los que todo el esfuerzo parece cobrar sentido cuando la Justicia responde, en el camino ha presenciado casos horrendos en los que las leyes le han dado la espalda.

"A mí todo esto me destruye. Me destruye cuando veo esas barbaridades porque no hay derecho; por eso no puedo mirar hacia otro lado y dejarlo pasar. Me lo impido. Si hay que gastar dinero, se gasta, pero esperamos que eso tenga consecuencias. Lo que no puede seguir pasando es que la gente mate animales y quede impune", sostiene.

"Cuando veo casos de maltrato que terminan con la muerte del animal, considero que sí o sí deberían conllevar penas de cárcel. No se puede permitir que no les pase nada, que es lo que suele ocurrir actualmente. Muchas veces el problema es que, si no tienen antecedentes, no entran en prisión; la pena tiene que ser superior a 24 meses o existir antecedentes previos para que ingresen", lamenta.

La animalista destaca el crimen de Nala como uno de los peores que ha visto y cree que, en este caso, la Justicia ha actuado con mayor celeridad debido a que "había violencia de género de por medio", ya que a lo largo de su trayectoria ha comprobado cómo muchos procedimientos judiciales se demoran excesivamente y, en la mayoría de ocasiones, las penas resultan irrisorias en comparación con la gravedad de las agresiones.

El apoyo social, la clave

Otra de las batallas judiciales en las que está inmersa actualmente es la relacionada con la muerte de Bimba y Max, dos yorkshire terrier lanzados desde un octavo piso de Alicante presuntamente por su dueña, Concha, porque estaba "harta" de que siempre le tocara a ella sacarlos a pasear. Un suceso que cumplió un año el pasado mes de marzo y que, por el momento, sigue sin fecha de juicio.

Pero si en algo se parecen las muertes de Nala, en Torrevieja, y de los dos perros, en Alicante, es en la indignación y el apoyo social que han despertado.

"La reacción ciudadana se agradece muchísimo porque, por desgracia, si el caso queda únicamente entre asociaciones y juzgados, muchas veces no pasa nada. Que la opinión pública se implique nos ayuda a conseguir sanciones más contundentes y a rendir el homenaje que merecen estas criaturas, porque no es justo que les ocurra algo así", agradece Jallais, quien puede celebrar momentáneamente la resolución y pasar página para centrar sus esfuerzos en defender a otros animales maltratados de Alicante.