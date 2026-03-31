Detienen a tres ladrones de joyas en Torrevieja: hicieron un botín de 50.000 euros con el método del "descuido"

Tres ladrones de joyas que robaban en joyerías ubicadas en ciudades españolas con el método del "descuido", con el que habían obtenido un botín de 50.000 euros, han sido detenidos en Torrevieja.

La Policía Nacional ha arrestado a los sospechosos de formar parte de un grupo criminal itinerante especializado en la sustracción de joyas mediante el conocido método del “descuido” que habría delinquido en Zaragoza, Vizcaya, Málaga, Toledo o Alicante.

El modus operandi consistía en acceder a establecimientos, principalmente joyerías, donde solicitaban a los empleados que les mostrasen diferentes piezas.

Para generar confianza, exhibían de forma ostentosa un fajo de billetes, simulando una alta capacidad económica. Aprovechando momentos de distracción de los trabajadores, sustraían con gran habilidad el mayor número posible de joyas, abandonando el lugar rápidamente para evitar ser descubiertos.

La investigación se inició el pasado mes de agosto al detectarse la presencia de este grupo en la capital aragonesa.

A raíz de las gestiones practicadas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y vincularlos con diversos hechos delictivos cometidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Su modelo itinerante les permitió hacerse con un beneficio superior a los 50.000 euros obtenidos por ocho robos que ya han sido esclarecidos.

Una vez localizados en la Vega Baja, se estableció un dispositivo policial que culminó con su localización y detención en la localidad alicantina de Torrevieja.

Asimismo, se logró identificar a otros miembros de la organización criminal que colaboraban en la actividad delictiva.

Los detenidos, que presentan una elevada reincidencia, pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de ocho delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, quedando en libertad con cargos tras ser oídos en declaración.

La Policía Nacional continúa trabajando para el total esclarecimiento de los hechos y no descarta nuevas detenciones.

Otra banda en Alicante

La Guardia Civil ya detuvo a siete personas, seis hombres y una mujer, el pasado mes de septiembre tras desmantelar un grupo criminal acusado de cometer más de 15 robos con fuerza en joyerías de Madrid, Alicante y Málaga. La operación, denominada 'Suto23', culminó con la puesta a disposición judicial de los arrestados en el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid.

La investigación, que comenzó en febrero de 2024, fue liderada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Alicante, en colaboración con agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Pilar de la Horadada. La operación "Suto23" se activó tras una serie de robos en joyerías de una conocida marca en la provincia de Alicante.

Durante las primeras fases de la investigación, los agentes detectaron un patrón en el modus operandi del grupo: un hombre y una mujer accedían a las joyerías en horario comercial y, utilizando llaves maestras, abrían los expositores para sustraer joyas valoradas en miles de euros.