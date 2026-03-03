Dolón y Ruz unen Torrevieja y Elche para exigir al Gobierno el tren y el Tram: "No es normal que no nos reciba"

La paciencia con Óscar Puente ha terminado. Las grandes ciudades del sur de la provincia de Alicante abren un frente común. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y su homólogo en Elche, Pablo Ruz, han sellado este martes una alianza estratégica para exigir al Gobierno de España el fin del "aislamiento" en materia de infraestructuras que sufren ambos municipios.

La reunión institucional, celebrada en el Ayuntamiento ilicitano, ha servido para elevar el tono contra el Ministerio de Transportes.

"No podemos normalizar que el ministro no reciba a los alcaldes de la segunda y tercera ciudad de la provincia", ha criticado Ruz, quien ha anunciado que ambos ayuntamientos volverán a solicitar una reunión conjunta para conocer el estado real de los proyectos estratégicos.

Entre las prioridades compartidas, destaca el impulso del futuro TRAM, una deseada infraestructura desde hace años que los alcaldes consideran vital para conectar la Vega Baja con Elche, el aeropuerto de l'Altet y la ciudad de Alicante.

"Hablamos de dos ciudades muy importantes que necesitan vertebrar sus comunicaciones; no somos solo dos alcaldes, es una necesidad de nuestros ciudadanos", ha subrayado Dolón.

A las reivindicaciones ferroviarias, los regidores han abordado la mejora de las conexiones por carretera y el fortalecimiento de los vínculos económicos y educativos entre ambas poblaciones, que comparten intereses clave en sectores como el turismo, el deporte y los servicios.

Dolón ya describía este otoño a EL ESPAÑOL la situación del tráfico como "insostenible" en tramos de la ciudad como la N-332 y la CV-95, que conectan Torrevieja con el resto de la provincia.

"Estamos ante un cuello de botella constante; el municipio ha duplicado su censo real, pero las infraestructuras siguen siendo las mismas porque el gobierno central no pone de su parte", denunciaba entonces.

Este martes ha concluido con un gesto simbólico de "hermanamiento": la dedicatoria de una palmera a la ciudad de Torrevieja en el Parque Municipal de Elche. Previamente, Dolón ha firmado en el Libro de Honor y ha recibido de manos de Ruz una réplica de la Dama de Elche, consolidando una relación que ambos ediles han calificado de "ciudades hermanas".