Convega lanza un programa de orientación laboral para favorecer la inserción de 120 personas en la Vega Baja

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), en colaboración con Labora – Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha puesto en marcha Orienta Plus 2025, una iniciativa dirigida a mejorar las oportunidades de empleo de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

El proyecto se desarrollará en once municipios de la comarca —Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada, Albatera, Dolores, Catral, Redován y Rojales— y ofrecerá 830 horas de atención personalizada en orientación, formación práctica y conexión con empresas del entorno.

En total, se prevé atender a 120 personas desempleadas.

Podrán participar mayores de 50 años, personas con discapacidad, jóvenes desempleados de larga duración con baja cualificación, mujeres interesadas en acceder a sectores donde su presencia es minoritaria y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

La directora de Convega, Rosa Fernández, ha destacado que “Orienta Plus es una herramienta clave para acompañar de forma personalizada a quienes más apoyo necesitan en su búsqueda de empleo, ofreciéndoles recursos adaptados a su realidad para ampliar sus oportunidades laborales”.

Fernández también ha resaltado el carácter comarcal del proyecto, subrayando que “esta iniciativa permite una intervención coordinada en once municipios, reforzando el trabajo conjunto con las entidades locales y acercando los servicios de orientación a las personas que más lo requieren”.

Tres fases de actuación

El programa se estructura en tres etapas complementarias:

- Diagnóstico e itinerario individual: Entrevistas iniciales para diseñar un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) y definir un plan adaptado al perfil de cada participante.

- Formación grupal práctica: Talleres colaborativos sobre búsqueda de empleo online y competencias transversales (autoconocimiento, marca personal, comunicación asertiva, etc.) utilizando herramientas digitales.

- Acompañamiento individual y seguimiento: Asesoramiento en elaboración de currículum, preparación de entrevistas, estrategias de búsqueda activa de empleo y orientación sobre autoempleo y emprendimiento, incluyendo información sobre ayudas y financiación.