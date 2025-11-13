Dolón: "Llevamos casi dos años intentando ser recibidos por Transportes para desdoblar la N-332 en Torrevieja"

Torrevieja, con un censo que no ha dejado de crecer exponencialmente en los últimos años, no es ajena a los grandes retos en infraestructuras que arrastran muchas ciudades del Mediterráneo español.

La ciudad más poblada de la Vega Baja no solo ha visto su población crecer, sino también su popularidad.

Siendo un destino muy elegido por los turistas y la anfitriona de grandes eventos deportivos y culturales como el Mundial femenino de Balonmano y festivales como Brilla Torrevieja, Reggaeton Beach o Low Festival, Torrevieja es reconocida nacional e internacionalmente.

Sin embargo, este crecimiento explosivo encuentra sus pegas a la hora de facilitar el acceso a la ciudad desde distintos puntos de la provincia y del país.

Los constantes atascos en la N-332 y la CV-95 hacen de Torrevieja una localidad que ha ido ganándose la reputación de "ciudad con malas comunicaciones" entre los habitantes y visitantes.

En una conversación con EL ESPAÑOL, el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón aborda el problema de la conexión de Torrevieja con otros municipios y el resto de España.

Cuellos de botella

Dolón describe la situación del tráfico como "insostenible" en tramos de la ciudad como la N-332 y la CV-95, que conectan Torrevieja con el resto de la provincia.

"Estamos ante un cuello de botella constante; el municipio ha duplicado su censo real, pero las infraestructuras siguen siendo las mismas porque el gobierno central no pone de su parte", denuncia.

En este sentido, asegura estar trabajando en el desdoblamiento del tramo urbano de la CV-95, cuyas competencias dependen del Ayuntamiento.

Con más de 112.000 empadronados y más de 200.000 habitantes en temporada baja, la ciudad soporta niveles de tráfico que "colapsan las entradas y salidas urbanas".

Las retenciones en Los Balcones o la rotonda del Parque de las Naciones son, según el alcalde, "una muestra diaria de un modelo de movilidad colapsado".

"Marginada"

El alcalde acusa al Gobierno de España de falta de planificación y sensibilidad con la ciudad.

"Llevamos años reclamando el desdoblamiento completo de la N-332, pero solo han encargado la mitad del proyecto. Es una irresponsabilidad monumental", critica.

Dolón asegura que lleva "más de un año y medio" esperando ser recibido por el director general de carreteras y responsables del Ministerio de Transportes.

"Necesitamos actuaciones de emergencia y un compromiso real para adaptar las vías al tamaño actual de Torrevieja", recalca.

La ciudad de Torrevieja lleva años reclamando el desdoblamiento de la N-332.

Una petición que se remonta a al menos mediados de los años 2000, cuando el Ayuntamiento comenzó a aprobar mociones en los plenos y enviar peticiones formales al Gobierno de España para solucionar el colapso de la vía.

Durante distintos mandatos municipales y gobiernos centrales, se sucedieron los escritos, mociones y campañas públicas reclamando esta infraestructura, como se refleja en iniciativas ciudadanas, peticiones a través de plataformas y menciones en los presupuestos generales.

Tanto la administración local como organizaciones sociales y empresariales han mantenido la presión durante años, sin que hasta ahora ninguna administración central, independientemente de su color político, haya sido capaz de llevar a cabo el desdoblamiento.

El tren soñado

Para el alcalde, otra gran deuda pendiente es la conexión ferroviaria. "Somos la tercera ciudad de la provincia y la quinta de la Comunitat Valenciana, y no tenemos tren. Es incomprensible", lamenta.

Junto a Orihuela, el Ayuntamiento elaboró un anteproyecto, financiado por la Diputación de Alicante, que fue remitido al Gobierno central, sin obtener respuesta.

"Ni siquiera figura Torrevieja en la planificación del Tren de la Costa. Eso condena a nuestra ciudad al aislamiento", alerta Dolón.

El alcalde insiste en que enlazar Torrevieja con las estaciones de alta velocidad de Orihuela o Elche sería "técnica y económicamente viable", y además beneficiaría a miles de turistas y residentes del sur de la provincia que usan el aeropuerto de Alicante.

Transporte urbano

En cuanto al transporte urbano, Dolón reconoce que el sistema actual "se ha quedado anclado en el pasado" y no responde al crecimiento de la ciudad.

"Es un transporte diseñado hace una década y que no ha evolucionado con Torrevieja", explica.

Para solucionar esto, el Ayuntamiento ha resuelto el recurso interpuesto por una empresa en la licitación del servicio y prevé lanzar un nuevo concurso próximamente. Este proceso incluirá modificaciones relacionadas con la adquisición y financiación de nuevos autobuses.

"Queremos que la nueva red esté en marcha para el próximo verano", afirma Dolón, destacando que contará con vehículos híbridos y eléctricos, además de carriles exclusivos para autobuses que garanticen la frecuencia horaria.

El servicio, hasta ahora gratuito, pasará a ser subvencionado, con gratuidad parcial para determinados colectivos.

Proyectos en marcha

Mientras llegan las inversiones estatales, el Ayuntamiento impulsa medidas de movilidad sostenible. Para el próximo verano, el alcalde adelanta la previsión de apertura de cuatro zonas de aparcamiento disuasorio con un total de 2.000 plazas, conectadas con la futura red de autobuses urbanos.

Estas se ubicarán en el entorno del Parque Antonio Soria, Los Balcones, la zona trasera de Protección Civil y el hospital de Torrevieja. A su vez, se incorporará la regulación del estacionamiento (ORA) en el centro urbano y áreas de gran afluencia.

Dolón también confirma que se ha comenzado a planificar una estación intermodal, que integrará autobuses, taxis y, en el futuro, una posible conexión ferroviaria.

"Queremos que ese espacio acoja la futura y necesaria estación de tren, en el solar detrás de Protección Civil", avanza.

Movilidad del futuro

En su visión de futuro, Dolón resume las prioridades en tres ejes: "Una ciudad mejor interconectada, con una movilidad urbana sostenible y con el sueño, aún pendiente, del tren que una Torrevieja con el resto del país."

El plan municipal del primer edil pretende reducir el uso del coche, mejorar la calidad del aire y ofrecer alternativas seguras de transporte en una de las ciudades con mayor crecimiento de España.